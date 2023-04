"Піде в безодню морську": Медведєв пригрозив Великобританії знищенням через нові санкції

Топ-соратник Володимира Путіна назвав британців "д**нератами" і обурився обмеженнями, запровадженими Лондоном щодо складу російського суду, який розглядає справи щодо тяжких злочинів.

Related video

У п'ятницю, 21 квітня, заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв опублікував у Telegram пост образливого змісту із погрозами на адресу Великобританії.

Повідомлення, що містить принизливі обороти, виникло як реакція на британські санкції щодо складу російського суду, що розглядає справи щодо тяжких злочинів.

"Віра британських де**нератів у свою винятковість чудова. Під санкції потрапив склад російського суду, який розглядав справи щодо тяжких злочинів стосовно наших громадян, а трохи раніше посол цієї країни щось тявкав біля будівлі нашого суду", – йдеться в публікації.

Колишній президент Росії додав, що справа навіть не в конкретному кейсі, а в "їхній святій впевненості, що це страшне покарання і російські посадовці будуть битися в істериці з цього приводу".

"Все-таки очевидно, що конфлікт застарілої форми (британська монархія, що вироджується) і глумливого змісту (погляньте на обличчя їх недавніх прем'єрів — Бориски Джонсона, Терезки Мей і цього, як там його, Сунака, імені не пам'ятаю) створює вельми химерних тв*рей ", — продовжив він.

Далі Медведєв повідомив, що Росії нібито начхати на рішення Заходу і перейшов до відкритих загроз.

"Британія була, є і буде нашим вічним ворогом. У всякому разі доти, доки їх нахабний і огидно-сирий острів не піде в безодню морську від хвилі, створеної новітньою системою російської зброї. Let it be, як співали "Бітлз", — резюмував він.

Нагадаємо, 18 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував зустріч міністрів закордонних справ G7, зокрема їх заклик до Росії підтвердити неприпустимість ядерної війни. Топ-чиновник назвав американців "брехливими тв*рями", а держсекретаря США Ентоні Блінкена — дивною істотою.

14 квітня Медведєв відреагував на заяву Орбана про "неіснуючу Україну". Експрезидент Росії похвалив угорського політика за "сміливість" і доповнив тезу тим, що Україна нібито "закінчиться" після припинення західного фінансування.