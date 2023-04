"Уйдет в пучину морскую": Медведев пригрозил Великобритании уничтожением из-за новых санкций

Топ-соратник Владимира Путина назвал британцев "д**енератами" и возмутился ограничениями, введенными Лондоном в отношении состава российского суда, который рассматривает дела по тяжким преступлениям.

Related video

В пятницу, 21 апреля, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram пост оскорбительного содержания с угрозами в адрес Великобритании.

Сообщение, содержащее унизительные обороты, появилось как реакция на британские санкции в отношении состава российского суда, рассматривающего дела по тяжким преступлениям.

"Вера британских де**енератов в свою исключительность великолепна. Под санкции попал состав российского суда, рассматривавший дела по тяжким преступлениям в отношении наших граждан, а чуть ранее посол этой страны что-то тявкал у здания нашего суда", – говорится в публикации.

Бывший президент России добавил, что дело даже не в конкретном кейсе, а в "их святой уверенности, что это страшное наказание и российские должностные лица будут биться в истерике по этому поводу".

"Все-таки очевидно, что конфликт устаревшей формы (вырождающаяся британская монархия) и глумливого содержания (посмотрите на лица их недавних премьеров – Бориски Джонсона, Терезки Мэй и этого, как бишь его, Сунака, имени не помню) создает весьма причудливых тв*рей", – продолжил он.

Далее Медведев сообщил, что России якобы плевать на решения Запада и перешел к открытым угрозам.

"Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Let it be, как пели "Битлз", – заключил он.

Напомним, 18 апреля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал встречу министров иностранных дел G7, в частности, их призыв к России подтвердить недопустимость ядерной войны. Топ-чиновник назвал американцев "лживыми тв*рями", а госсекретаря США Энтони Блинкена – странным существом.

14 апреля Медведев отреагировал на заявление Орбана о "несуществующей Украине". Экс-президент России похвалил венгерского политика за "смелость" и дополнил тезис тем, что Украина якобы "закончится" после прекращения западного финансирования.