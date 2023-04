Пиво – не шампанське: бельгійська митниця знищила партію пива з США (відео)

Влада Бельгії утилізувала 2352 банки пива Miller High Life, мотивуючи це тим, що справжнє шампанське може бути тільки з винограду сортів "Шардоне", "Піно Нуар" та "Піно Меньє".

Бельгійська митниця ліквідувала партію американського пива через те, що на банках було нанесено маркування "The Champagne of Beers" (Пивне шампанське). Як повідомили 21 квітня оглядачі The Guardian, Комітет Шампанських вин (Comité Champagne) вимагав знищити 2 352 банки пива Miller High Life, оскільки термін "шампанське" повинен використовуватися тільки на пляшках ігристого вина, виготовленого традиційним методом у французькій провінції Шампань.

Річ у тім, що справжнє шампанське — це французьке ігристе вино, яке може бути виготовлене лише з винограду сортів "Шардоне", "Піно Нуар" та "Піно Меньє", пишуть журналісти. Тому Comité Champagne стверджує, що етикетка "The Champagne of Beers" порушує захищену назву "шампанське".

У матеріалі наголошується, що компанія Molson Coors Beverage, яка виробляє Miller High Life з 1903 року, почала використовувати маркування "Пивне шампанське" з 1969 року. Тепер Комітет Шампанських вин вирішив розправитися з цією партією американського пива, яка прямувала до Німеччини та була перехоплена в порту Антверпена в лютому. Таким чином, незважаючи на те, що пиво було вироблено солідною американською компанією, в ЄС визначили цю продукцію як контрафакт.

Коментуючи ситуацію, генеральний адміністратор Головного митно-акцизного управління Бельгії Крістіан Вандерварен сказав, що протягом року митниця проводить тисячі перевірок з контролю маркувань різної продукції.

"Якщо підробка доведена, як у цьому випадку, ми також консультуємося один з одним щодо рішення про знищення цих товарів та способу їх знищення", — зазначив він.

Водночас примітно, що американська компанія наразі не експортує до ЄС пиво Miller High Life, а бельгійська митниця відмовилася повідомити, хто замовив цю партію. Єдине про що заявили в організації торгівлі, що покупця в Німеччині було проінформовано про утилізацію партії пива, і він не оскаржував рішення.

Раніше повідомлялося, що Франція різко наростила експорт шампанської в країни Перської затоки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В організації Comite Champagne такий крок пояснили тим, що в Туреччині було помічено підвищений попит на спиртне, що, ймовірно, пов'язано зі збільшенням числа російських громадян, які втекли з країни.