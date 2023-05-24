Батько та син виграли в лотерею понад 14 тисяч разів, але загриміли за ґрати (фото)

63-річний Алі Джаафар і його 29-річний син Юсеф за 8 років "виграли" 21 мільйон доларів. Однак вони подали неправдиві податкові декларації, обдуривши податкову службу на суму близько 6 мільйонів доларів.

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63-річний Алі Джаафар і його 29-річний син Юсеф із Массачусетса, які "виграли" в лотерею понад 14 тисяч разів, дізналися, що їхня смуга везіння закінчилася 22 травня, коли вони були ув'язнені за шахрайство з лотереями, відмивання грошей і ухилення від сплати податків. Про це пише Casino.org.

Чоловіки були так званими "десятивідсотниками", які в промислових масштабах використовували схему переведення в готівку білетів, що принесла їм 21 мільйон доларів за вісім років. Потім Джаафари збрехали у своїх податкових деклараціях, щоб обдурити податкову службу на суму близько 6 мільйонів доларів.

Десятивідсотники

За словами прокурорів, дует купував виграшні лотерейні білети зі знижкою за готівку у гравців по всьому Массачусетсу, налагоджуючи стосунки з власниками цілодобових магазинів для полегшення цих операцій.

У деяких штатах влада віднімає федеральний податок або аліменти, які належать переможцям лотерей, із виграшів, що перевищують певний поріг, який у Массачусетсі становить 600 доларів.

Тому деякі переможці продають свої квитки підпільному бізнесу з переведення в готівку квитків, як правило, зі знижкою в 10%.

Джаафари збрехали у своїх податкових деклараціях Фото: casino.org

Зараз лотерейна комісія штату перебуває в процесі відкликання або призупинення ліцензій більш ніж 40 продавців лотерей, які отримували комісійні від Джафарів за направлення переможців до їхнього бізнесу з надання знижок.

22 травня Алі Джаафара засудили до п'яти років ув'язнення у федеральній в'язниці, тоді як його син отримав трохи більше ніж чотири роки. Окружний суддя США Натаніель М. Гортон також зобов'язав пару виплатити 6 мільйонів доларів як реституцію та конфіскувати прибуток від бізнесу.

Витончене податкове шахрайство

Уперше Джаафари потрапили в поле зору влади у 2019 році, коли Комісія з лотереїв штату Массачусетс (MGC) зауважила, що того року Алі Джаафар посів перше місце за кількістю виграних лотерейних білетів. Його сини, Юсеф і Мохаммед, були третім і четвертим відповідно.

Мохаммед Джаафар визнав себе винним у змові з метою обману податкової служби в листопаді 2022 року й очікує на вирок.

Пізніше слідчі виявили, що хоча Джаафари вказали виграші у своїх податкових деклараціях, вони також заявили як компенсацію фальшиві втрати від азартних ігор.

Лотерейна комісія штату перебуває в процесі відкликання або призупинення ліцензій більш ніж 40 продавців лотерей Фото: Shutterstock

"Ця справа за своєю суттю є ретельно продуманим податковим шахрайством. Протягом десяти років ця команда обманювала комісію з лотереї та податкову службу, щоб привласнити мільйони доларів платників податків, зароблених важкою працею. Ці обвинувачені працювали разом, щоб створити широку мережу для своєї лотерейної афери по всьому Массачусетсу, уникаючи виявлення шляхом неодноразової брехні урядовцям", — ідеться в заяві виконувача обов'язків прокурора США Джошуа Леві.

Раніше Фокус писав, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-карту Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.

Також повідомлялося, що жінка, яка виграла майже $350 млн у лотерею, отримала менше ніж половину призу. Попри те, що мешканка Айови розділила приз у розмірі $687,8 млн з іншим переможцем, у результаті вона отримала менше половини від загальної суми через два варіанти отримання грошей.