Образив Ердогана: турецькому опозиціонеру Киличдароглу загрожує 110 років в'язниці

Журналісти з'ясували, що проти Кемаля Киличдароглу подали 28 судових позовів. Більшість із них пов'язані з висловлюваннями в бік Реджепа Ердогана.

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Турецькому опозиціонеру Кемалю Киличдароглу загрожує до 110 років тюремного ув'язнення. Проти нього подали десятки судових позовів, пише Cumhuriyet 22 червня.

Повідомляється, що розслідування щодо частини позовів були припинені, оскільки Киличдароглу був депутатом Великих національних зборів і мав імунітет. Однак після поразки в президентських виборах він не зміг повторно пройти до парламенту.

За словами адвоката Киличдароглу, проти політика подали 28 позовів, більшість з яких пов'язані з його висловлюваннями в бік Реджепа Ердогана. Частину з них турецький президент подав особисто.

Наприклад, Киличдароглу звинувачують у тому, що він порівняв Ердогана з лівійським диктатором Муаммаром Каддафі та румунським диктатором Ніколае Чаушеску.

Ще одне звинувачення стосується висловлювання Киличдароглу 26 червня 2018 року після перемоги Ердогана на виборах.

"Що мені вітати диктатора?" — сказав тоді політик.

Раніше, у 2016 році, Білал Ердоган, син Реджепа Ердогана, також звинуватив Киличдароглу в публічній образі за слова: "Його привілей у тому, що він є головою центру зі збору хабарів".

За підрахунками автора публікації, сумарно всі 28 відомих позовів проти Кемаля Киличдароглу передбачають 110 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 28 травня стало відомо про перемогу чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана в президентських перегонах. Він обійшов свого суперника Кемаля Киличдароглу в другому турі.

Раніше, 14 травня Реджеп Ердоган разом із дружиною проголосували на виборах наступного глави держави в середній школі Саффет Чебі в Стамбулі. Перед голосуванням Ердоган витягнув із кишені гроші та роздав їх дітям.

За даними Bloomberg від 28 травня, курс турецької ліри обвалився після перемоги Реджепа Ердогана у другому турі президентських виборів, знизившись до 20,03 за долар США.