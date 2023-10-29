Часте позіхання може бути симптомом небезпечної хвороби, яка руйнує мозок: що це за недуга

Найчастіше хвороба розвивається стрімко. Вже за кілька місяців після встановлення діагнозу людина, повна сил і енергії, починає відчувати труднощі в пересуванні, потім перестає говорити, ковтати, а потім — дихати.

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У Англії 47-річна Нікі Дейвіс із Вест-Кірбі минулої зими перехворіла на Covid, а після одужання помітила, що часто стала позіхати. Вона звернулася до медиків, і ті виявили в неї серйозне захворювання. Про це пише Mirror.

Спочатку жінка відвідала лікаря загальної практики, який сказав, що її симптоми пов’язані з апное уві сні, і Нікі направили до лікаря-офтолога, який, у свою чергу, подумав, що це може бути алергія.

Англійка розповіла, що крім позіхання їй стало важче вимовляти слова, частіше під вечір, пізніше до цього додався головний біль. Вона знову пішла до свого лікаря. Той запропонував зробити МРТ.

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Жінці поставили діагноз ХРН (хвороба рухального нейрона) – рідкісне захворювання, яке вражає мозок і нерви, що з часом викликає наростаючу слабкість.

Стан жінки погіршився — їй важче стало говорити і їсти.

"Будь-хто може заразитися цією жахливою хворобою, я вважала себе здоровою, і це сталося зі мною, коли мені вже за 45, це може статися з будь-ким у будь-якому віці. Мій випадок не є сімейним. Загалом вважається, що ХРН викликана через поєднання екологічних, способу життя та генетичних факторів", — розповідає жінка.

У більшісті випадків хвороба рухального нейрона розвивається без очевидної причини. Приблизно один з 10 випадків є "сімейним", тобто захворювання успадковується. Це пов’язано з генетичною мутацією або помилкою в гені.

Друзі жінки організували благодійний захід у пабі Railway Inn у Меолсі і створили сторінку GoFundMe, щоб допомогти Нікі зібрати кошти на лікування.

Хвороба рухального нейрона

Хвороба може призвести до смерті. ХРН частіше розвивається у чоловіків. Вона, як правило, з'являється у віці 58-63 років , але може виявитися і у 47-52 роки. Середня тривалість життя пацієнтів із таким діагнозом — лише 2–3 роки. Лише 7% людей живуть довше 5 років.

Найчастіше хвороба розвивається стрімко. Вже за кілька місяців після встановлення діагнозу людина, повна сил і енергії, починає відчувати труднощі в пересуванні, потім вона сідає в інвалідне крісло, перестає говорити, ковтати, а потім — дихати.

На сьогоднішній день немає методів лікування, які здатні зупинити розвиток хвороби.

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