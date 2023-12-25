Крематорії працюють 24/7: у Китаї критично зросла смертність від коронавірусу

Новий штам хвороби Covid-19 активно поширюється по всьому світу, проте найсильніше це на собі відчувають жителі Китаю та Великої Британії. Жителі міста Хенань заявили про великі черги на процедуру кремації.

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На території Китаю знову спалахнула епідемія коронавірусу через новий штам JN.1. Смертність у країні зростає. Про це повідомляє Daily Star.

Зазначається, що китайські крематорії у зв'язку зі збільшенням кількості летальних випадків від хвороби працюють без зупинки, 24 години на добу і ситуація лише погіршується.

Примітно, що штам коронавірусу під назвою JN.1 за останній місяць охопив практично весь світ і став домінуючим у багатьох країнах. Серед тих, де він фіксується найчастіше — Велика Британія та Китай.

У звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що цей штам класифікується як окремий варіант хвороби, який не пов'язаний з іншими.

"Останніми тижнями JN.1 продовжує реєструватися в багатьох країнах, його поширеність швидко зростає в усьому світі та наразі становить переважну більшість нащадків BA.2.86, зареєстрованих у GISAID", — ідеться в доповіді.

Мешканці міста Хенань у спілкуванні з журналістами з місцевих видань розповіли, що ситуація дуже погана, тому державні крематорії перейшли в цілодобовий режим роботи. Загалом у місті вісім таких крематоріїв і це лякає населення.

"Морги державних похоронних бюро не можуть задовольнити потреби населення. За останні три роки відкрилося безліч приватних похоронних бюро, і бізнес процвітає. Кількість місцевих похоронів різко зросла. Тепер крематорії працюють щодня, а трупи, які очікують спалення, поміщають у морозильні камери. Черга на кремацію займає багато часу", — ділиться чоловік з ім'ям Чжоу.

У матеріалі йдеться, що деякі джерела стверджують, що в країні зараз налічується 118 977 позитивних тестів на коронавірус і 7 557 пацієнтів перебувають у критичному стані, хоч точних даних про смертність у країні немає.

Подібна ситуація спостерігається і в Індії, проте співголова цільової групи з боротьби з коронавірусом Національної індійської медичної асоціації Раджив Джаядеван намагався применшити ситуацію.

"Як і очікувалося, було зареєстровано кілька смертей, але більшість випадків не потребують госпіталізації. Важкі випадки захворювання спостерігаються здебільшого у літніх людей і тих, у кого є супутні захворювання", — йдеться в повідомленні.

Є ймовірність, що цей штам поширився всіма країнами, де досі є проблеми з коронавірусом.

Нагадаємо, 11 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Україна наближається до піку захворюваності на COVID-19. За його словами, коронавірусна інфекція досі циркулює, однак після спалаху захворюваності вже з нового року буде спад.