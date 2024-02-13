У РФ випадково "нарядили" у Снігуроньку колишню американську порноакторку Сашу Грей (фото)

Неочікуваний малюнок з'явився поряд з управлінням освіти. Чиновників таке "мистецтво" не хвилювало, поки не з’явилась скарга від місцевого жителя.

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У Росії зробили оригінальне "графіті" на паркані зі Снігуронькою, яке обурило одного з місцевих мешканців. Деталями 13 лютого поділились у медіа Baza.

У Челябінській області місцева влада розмістила на паркані новорічний малюнок, але після критики була змушена його змінити. З’ясувалось, що в образ Снігуроньки росіяни "нарядили" колишню американську порноакторку Сашу Грей.

Відповідне зображення прикрасило паркан поруч з будинком управління освіти в селі Агаповка. Однак одного з місцевих жителів образило, що Грей "публічно красується у місті".

Влада оперативно відреагувала і прибрала експорноакторку в ролі Снігуроньки з паркану вже наступного дня. У сільській адміністрації заявили, що до зображення усі були байдужі — від співробітників культури й "навіть до депутатів".

Зображення на паркані до та після критики Фото: Baza

Голова села Наталія Митрохіна розповіла, що "графіті" з Грей з’явилося два тижні тому. Зображення погодили з владою та розмістили напередодні заходу "Уральська метелиця". До малюнку з колишньою порноакторкою паркан прикрашав "луг із квіточками".

Нагадаємо, у Росії вже не вперше використали обличчя Саші Грей для реклами. Раніше експорноакторка вже "рекламувала" контрактну службу у ЗС РФ.

13 лютого у Москві загорівся завод "МіГ". Причина загоряння невідома, у МНС РФ подію не коментували.