В РФ случайно "нарядили" в Снегурочку бывшую американскую порноактрису Сашу Грей (фото)

Неожиданный рисунок появился рядом с управлением образования. Чиновников такое "искусство" не волновало, пока не появилась жалоба от местного жителя.

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В России сделали оригинальное "граффити" на заборе со Снегурочкой, которое возмутило одного из местных жителей. Деталями 13 февраля поделились в медиа Baza.

В Челябинской области местные власти разместили на заборе новогодний рисунок, но после критики были вынуждены его изменить. Выяснилось, что в образ Снегурочки россияне "нарядили" бывшую американскую порноактрису Сашу Грей.

Соответствующее изображение украсило забор рядом со зданием управления образования в селе Агаповка. Однако одного из местных жителей оскорбило, что Грей "публично красуется в городе".

Власти оперативно отреагировали и убрали экс-порноактрису в роли Снегурочки с забора уже на следующий день. В сельской администрации заявили, что к изображению все были равнодушны — от сотрудников культуры и "даже до депутатов".

Изображение на заборе до и после критики Фото: Baza

Глава села Наталья Митрохина рассказала, что "граффити" с Грей появилось две недели назад. Изображение согласовали с властями и разместили накануне мероприятия "Уральская метелица". До рисунка с бывшей порноактрисой забор украшал "луг с цветочками".

Напомним, в России уже не впервые использовали лицо Саши Грей для рекламы. Ранее экс-порноактриса уже "рекламировала" контрактную службу в ВС РФ.

13 февраля в Москве загорелся завод "МиГ". Причина возгорания неизвестна, в МЧС РФ происшествие не комментировали.