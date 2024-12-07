Нотр-Дам-де-Парі відкривається після 5 років реконструкції: що варто знати про подію (фото, відео)

Архітектори припускали, що на реконструкцію підуть десятиліття, проте французький уряд дотримався обіцянки завершити роботи за 5 років. На відновлення пам'ятки витратили приблизно 700 млн євро.

Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Парижі сьогодні на церемонії відкриття собору Паризької Богоматері. Одна з найвидатніших пам'яток французької культури з 850-річною історією офіційно відкриється близько 19:00 за Київським часом після 5 років реконструкції. Масштабна пожежа знищила дах, шпиль і опорні конструкції у квітні 2019 році, та тепер вигляд Нотр-Даму повністю відновлено. Фокус зібрав цікаві деталі про катастрофу, реставрацію собору та заплановану на сьогодні церемонію.

Пожежа в Нотр-Дамі знищила знаменитий шпиль

Руйнівна пожежа сталася в соборі Нотр-Дам-де-Парі ввечері 15 квітня 2019 року. Тоді французькі вогнеборці припускали, що інцидент міг бути пов'язаний з ремонтними роботами. Вогонь знищив дерев'яний шпиль собору, дах і тисячолітні дерев'яні перекриття, проте повідомлялося, що внутрішнє оздоблення собору та витвори мистецтва, що в ньому зберігалися, вдалося врятувати.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері у Парижі Під час пожежі був знищений дерев'яний шпиль собору

Вранці 16 квітня пожежу в соборі Паризької Богоматері загасили. За словами офіційного представника корпусу пожежників Парижа Габріеля Плюса, вогонь охоплював понад тисячу квадратних метрів будівлі. У той самий день ЗМІ повідомляли, що будівлю планують відреставрувати завдяки цифровій моделі, яку створив покійний історик архітектури Ендрю Таллон у 2015 році. Тривимірна цифрова копія точно передає всі деталі інтер'єру та екстер'єру собору.

17 квітня в Associated Press писали, що країна отримала 880 млн євро пожертв на відновлення собору.

Реконструкція собору Паризької Богоматері не проходила гладко

Головній архітектор історичних пам'яток Франції Філіп Вільнев 23 квітня закликав захистити собор від злив, а 25 липня він бив на сполох, бо будівля могла обвалитися через аномальну спеку в Парижі.

Також невдовзі після пожежі, 28 квітня, парижан попереджали про забруднення свинцем навколишніх районів міста: виявилося, що токсичний метал містився в опорній конструкції та шпилі соборі.

Реконструкція собору Нотр-Дам-де-Парі після пожежі Фото: Getty Images

Головний архітектор Кельнського собору Петер Фюссеніх припускав, що на реконструкцію можуть піти десятиліття, проте за місяць після пожежі, у травні 2019 року, президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що Нотр-Дам можна відновити за 5 років. Після цього у Парижі розпалилися суперечки між політиками та суспільством через різні погляди на реконструкцію: одні пропонували модернізувати пам'ятку, інші наполягали на відновленні первісного вигляду.

У грудні 2019 року настоятель собору Паризької Богоматері Патрік Шове заявляв, що існує 50-відсоткова вірогідність повного руйнування пам'ятки після того, як у 2021 році почнуть замінювати опорні балки. Для реконструкції Нотр-Даму 200 французьких лісів пожертвували понад 1 500 віковів дубів — для цього підходили лише найвищі та найпряміші дерева віком не менше 100 років.

Реставрація Нотр-Даму тривала понад 5 років Фото: Getty Images

У лютому 2023 року представники Міністерства культури Франції повідомили, що для відновлення легендарного шпилю собору використали 500 тонн дубової деревини та 250 тонн свинцю. В липні почали встановлення нового даху та завершили реконструкцію стовбура 90-метрового шпиля.

Реконструкцію Нотр-Даму завершено

У листопаді 2024 року було оголошено, що реконструкція добігла кінця та відновлений собор Паризької Богоматері знову відкриється в грудні. 8 листопада вперше після пожежі в Нотр-Дамі зазвучали церковні дзвони.

Інтер'єр собору Паризької Богоматері до та після реконструкції Фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон 29 листопада відвідав відновлений собор разом із дружиною та поділився в соцмережах відео вигляду Нотр-Даму після реконструкції.

ЗМІ повідомляли, що над відновленням працювали понад 250 компаній та сотні фахівців. На роботи було витрачено 700 мільйонів євро пожертвувань.

Собор Паризької Богоматері повністю відновили після масштабної пожежі Фото: Getty Images

Офіційне відкриття видатної пам'ятки французької архітектури призначено на сьогодні, 7 грудня. Макрон пообіцяв, що церемонія буде "сильною, як пожежа". На захід французький уряд запросив зокрема переможця останніх президентських виборів у США Дональда Трампа. Це буде першою закордонною поїздкою Трампа після виборів у листопаді. Президент України Володимир Зеленський також відвідає церемонію — із ним Емманюель Макрон планує зустрітися після розмови з новообраним президентом США.

Захід розпочнеться близько 19:00 за Київським часом. Він розпочнеться з промови Макрона, потім паризький архієпископ Лоран Ульріх проведе перше богослужіння під акомпанемент відремонтованого органу з 8 000 трубок. Завершиться вечір концертом китайського піаніста Ланг Ланга та оперної співачки Претті Єнде. Також ходять чутки, що на церемонії виступить американський співак Фаррел Вільямс, повідомляє France24.

Зазначимо, причини руйнівної пожежі, яка ледь не знищила собор Паризької Богоматері, досі достеменно не відомі.