Нотр-Дам-де-Пари открывается после 5 лет реконструкции: что стоит знать о событии (фото, видео)

Архитекторы предполагали, что на реконструкцию уйдут десятилетия, однако французское правительство сдержало обещание завершить работы за 5 лет. На восстановление собора потратили примерно 700 млн евро.

Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже сегодня на церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Один из величайших памятников французской культуры с 850-летней историей официально откроется около 19:00 по Киевскому времени после 5 лет реконструкции. Масштабный пожар уничтожил крышу, шпиль и опорные конструкции в апреле 2019 году, но теперь вид Нотр-Дама полностью восстановлен. Фокус собрал интересные детали о катастрофе, реставрации собора и запланированной на сегодня церемонии.

Пожар в Нотр-Даме уничтожил знаменитый шпиль

Разрушительный пожар произошел в соборе Нотр-Дам-де-Пари вечером 15 апреля 2019 года. Тогда французские пожарные предполагали, что инцидент мог быть связан с ремонтными работами. Огонь уничтожил деревянный шпиль собора, крышу и тысячелетние деревянные перекрытия, однако сообщалось, что внутреннее убранство собора и хранящиеся в нем произведения искусства удалось спасти.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери в Париже Во время пожара был уничтожен деревянный шпиль собора

Утром 16 апреля пожар в соборе Парижской Богоматери потушили. По словам официального представителя корпуса пожарных Парижа Габриэля Плюса, огонь охватывал более тысячи квадратных метров здания. В тот же день СМИ сообщали, что здание планируют отреставрировать благодаря цифровой модели, которую создал покойный историк архитектуры Эндрю Таллон в 2015 году. Трехмерная цифровая копия точно передает все детали интерьера и экстерьера собора.

17 апреля в Associated Press писали, что страна получила 880 млн евро пожертвований на восстановление собора.

Реконструкция собора Парижской Богоматери не проходила гладко

Главный архитектор исторических памятников Франции Филипп Вильнев 23 апреля призвал защитить собор от ливней, а 25 июля он бил тревогу, потому что здание могло обвалиться из-за аномальной жары в Париже.

Также вскоре после пожара, 28 апреля, парижан предупреждали о загрязнении свинцом окружающих районов города: оказалось, что токсичный металл содержался в опорной конструкции и шпиле собора.

Реконструкция собора Нотр-Дам-де-Пари после пожара Фото: Getty Images

Главный архитектор Кельнского собора Петер Фюссених предполагал, что на реконструкцию могут уйти десятилетия, однако через месяц после пожара, в мае 2019 года, президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что Нотр-Дам можно восстановить за 5 лет. После этого в Париже разгорелись споры между политиками и обществом из-за разных взглядов на реконструкцию: одни предлагали модернизировать памятник, другие настаивали на восстановлении первоначального вида.

В декабре 2019 года настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове заявлял, что существует 50-процентная вероятность полного разрушения памятника после того, как в 2021 году начнут заменять опорные балки. Для реконструкции Нотр-Дама 200 французских лесов пожертвовали более 1 500 вековых дубов — для этого подходили только самые высокие и прямые деревья возрастом не менее 100 лет.

Реставрация Нотр-Дама длилась более 5 лет Фото: Getty Images

В феврале 2023 года представители Министерства культуры Франции сообщили, что для восстановления легендарного шпиля собора использовали 500 тонн дубовой древесины и 250 тонн свинца. В июле начали установку новой крыши и завершили реконструкцию ствола 90-метрового шпиля.

Реконструкция Нотр-Дама завершена

В ноябре 2024 года было объявлено, что реконструкция подошла к концу и восстановленный собор Парижской Богоматери вновь откроется в декабре. 8 ноября впервые после пожара в Нотр-Даме зазвучали церковные колокола.

Интерьер собора Парижской Богоматери до и после реконструкции Фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон 29 ноября посетил восстановленный собор вместе с женой и поделился в соцсетях видео вида Нотр-Дама после реконструкции.

СМИ сообщали, что над восстановлением работали более 250 компаний и сотни специалистов. На работы было потрачено 700 миллионов евро пожертвований.

Собор Парижской Богоматери полностью восстановили после масштабного пожара Фото: Getty Images

Официальное открытие выдающегося памятника французской архитектуры назначено на сегодня, 7 декабря. Макрон пообещал, что церемония будет "сильной, как пожар". На мероприятие французское правительство пригласило в частности победителя последних президентских выборов в США Дональда Трампа. Это будет первой зарубежной поездкой Трампа после выборов в ноябре. Президент Украины Владимир Зеленский также посетит церемонию — с ним Эмманюэль Макрон планирует встретиться после разговора с новоизбранным президентом США.

Мероприятие начнется около 19:00 по Киевскому времени. Оно начнется с речи Макрона, затем парижский архиепископ Лоран Ульрих проведет первое богослужение под аккомпанемент отремонтированного органа из 8 000 трубок. Завершится вечер концертом китайского пианиста Ланг Ланга и оперной певицы Претти Енде. Также ходят слухи, что на церемонии выступит американский певец Фаррел Уильямс, сообщает France24.

Отметим, причины разрушительного пожара, который едва не уничтожил собор Парижской Богоматери, до сих пор точно не известны.