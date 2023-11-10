"Було дуже комфортно": наречена запропонувала подружці секс утрьох у першу шлюбну ніч (фото)

Подружня пара практикує вільні стосунки, їм дозволено мати інтим з іншими людьми. Сім'я нареченої не схвалює подібну поведінку, розповіла дівчина.

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У Великій Британії 26-річна Кеті та її наречений 25-річний Ден запропонували подружці нареченої зайнятися сексом у трьох у першу шлюбну ніч. Про це розповіли молодята в шоу Love Don't Judge.

Пара одружилася на початку 2023 року, проте разом вже понад шість років. Подружжя мають вільні стосунки, тобто можуть мати інтим з іншими людьми.

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У день весіння пара запропонувала подружці нареченої приєднатися до них під час шлюбної ночі. Зокрема, дівчину привели до спальні молодят, вони випили трохи вина та зайнялися сексом утрьох. Зі слів Кейт, це буде весело.

"Вона одна з моїх найкращих подруг, тому було дуже комфортно", — заявила наречена.

Подружня пара з подружкою нареченою

Натомість наречений Ден зазначив, що це дійство стало незабутнім через те, що відбулося в "особливий день". Попри це Кеті розповіла, що її родина не схвалює такі стосунки, а тому не всі члени її родини розділили з нею день весілля, назвавши їхні вподобання "огидними". Дівчина вважає, що більшість осудів, які отримала, йшли від її родини.

"Вони не схвалювали те, що я робила, і тому більше зі мною не розмовляють", — пояснила вона.

Подружня пара розповіла, що попри складні стосунки з родиною Кеті, вони мають багато друзів, що їх підтримують. Крім цього, Ден наголосив, що в їхніх стосунках присутні ревнощі, проте вони "роблять усе більш захопливим".

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що тайванська пара влаштувала "екологічно чисте весілля", на яке попросила гостей принести контейнери для збору залишків їжі. Також подружжя провело фотосесію в селищі, де кількість сміття, яке вивозять на місцеве сміттєзвалище, зростає протягом багатьох років.

Раніше у ЗМІ розповіли, що жінка скасувала весілля зі своїм коханим після того, як дізналася хобі його брата. Зокрема, родич чоловіка регулярно звертається до ескорту та наймає дівчат-супровідниць.