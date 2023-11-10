"Было очень комфортно": невеста предложила подружке секс втроем в первую брачную ночь (фото)

Супружеская пара практикует свободные отношения, им разрешено иметь интим с другими людьми. Семья невесты не одобряет подобное поведение, рассказала девушка.

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В Великобритании 26-летняя Кэти и ее жених 25-летний Дэн предложили подружке невесты заняться сексом втроем в первую брачную ночь. Об этом рассказали молодожены в шоу Love Don't Judge.

Пара поженилась в начале 2023 года, однако вместе уже более шести лет. Супруги имеют свободные отношения, то есть могут иметь интим с другими людьми.

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Странный список: невеста попросила необычные подарки на день свадьбы (фото)

В день весенней свадьбы пара предложила подружке невесты присоединиться к ним во время брачной ночи. В частности, девушку привели в спальню молодоженов, они выпили немного вина и занялись сексом втроем. По словам Кейт, это будет весело.

"Она одна из моих лучших подруг, поэтому было очень комфортно", — заявила невеста.

Супружеская пара с подружкой невесты

Зато жених Дэн отметил, что это действо стало незабываемым из-за того, что произошло в "особый день". Несмотря на это Кэти рассказала, что ее семья не одобряет такие отношения, а потому не все члены ее семьи разделили с ней день свадьбы, назвав их предпочтения "отвратительными". Девушка считает, что большинство осуждений, которые получила, шли от ее семьи.

"Они не одобряли то, что я делала, и поэтому больше со мной не разговаривают", — пояснила она.

Супружеская пара рассказала, что несмотря на сложные отношения с семьей Кэти, они имеют много друзей, которые их поддерживают. Кроме этого, Дэн отметил, что в их отношениях присутствует ревность, однако они "делают все более увлекательным".

Напомним, в октябре сообщалось, что тайваньская пара устроила "экологически чистую свадьбу", на которую попросила гостей принести контейнеры для сбора остатков пищи. Также супруги провели фотосессию в поселке, где количество мусора, который вывозят на местную свалку, растет в течение многих лет.

Ранее в СМИ рассказали, что женщина отменила свадьбу со своим возлюбленным после того, как узнала хобби его брата. В частности, родственник мужчины регулярно обращается к эскорту и нанимает девушек-сопровождающих.