Не міг покинути свою кохану: чоловік повернувся до життя після 50 хвилин клінічної смерті

Першим словом, яке Бен Вілсон вимовив, прийшовши до тями, було ім’я нареченої, яка до останнього залишалась поруч з ним.

31-річний Бен Вілсон з міста Барнслі, що у Великій Британії, торік пережив тривалу зупинку серця. Лікарі не вірили, що після цього чоловікові вдасться вижити, але на їхніх очах сталося справжнє диво. Детальніше про його історію написало видання Metro.

"Парамедики, які приїхали за викликом, сказали мені, що справи кепські. Упродовж 50 хвилин вони 11 разів застосували дефібрилятор, перш ніж у нього з'явилося серцебиття", – розповідає наречена Бена, 27-річна Ребека Холмс.

Медики вирішили ввести пацієнта у штучну кому й відразу попередили його рідних та близьких, що шансів на те, що він одужає, вкрай мало.

Однак Ребека не втрачала надії: вона постійно була поруч з Беном, розмовляла з ним, наспівувала їхню улюблену пісню "Dream a Little Dream of Me", розприскувала у палаті свої парфуми та обіймала плюшевого ведмедика з написом "Люблю тебе до Місяця і назад" – зворушливий подарунок від коханого.

Жінка твердо переконана, що саме її любов допомогла коханому вижити. Мабуть, так і є, адже першим словом, яке чоловік вимовив, прийшовши до тями, було "Ребека".

"Я весь час була поруч і говорила, що люблю його. Деякі дослідження підтверджують, що любов допомагає людині вижити", – додає вона.

Після 5 тижнів коми та 14 тижнів важкої та виснажливої реабілітації Бен нарешті повернувся додому. Чоловік переніс кілька серцевих нападів, ниркову недостатність та ускладнення з диханням.

Фото: Glen Minikin

Лікарі кажуть, що нездоровий спосіб життя Вілсона, пов'язаний з іграми, курінням та неправильним харчуванням, зіграв вкрай негативну роль. Тож тепер британець має намір змінити свої звички й повною мірою скористатися другим шансом на життя.

Доктор Дженніфер Хілл подякувала колегам за майстерність та проявлений професіоналізм, а також побажала пацієнтові здоров’я.

"Ми раді чути, що у Бена все добре. Його одужання вразило нас, враховуючи серйозність стану, в якому його госпіталізували. Те, що він досягнув такого значного прогресу, свідчить про майстерність медиків з усієї системи охорони здоров'я в регіоні, а також про його рішучість і стійкість", – заявила вона.

Бен та його наречена також дуже вдячні лікарям за допомогу. У найближчому майбутньому закохані планують зіграти весілля.

Фото: Glen Minikin

