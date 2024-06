Полоскотало нерви двом жінкам: на камеру спостереження потрапила невідома істота (відео)

Мати і дочка вирішили поставити камеру спостереження, оскільки їм здалося, що в будинку вони не одні. Як з'ясувалося, в нічний час камеру щось схопило тонкими лапами і потягнуло вправо.

Related video

У мережу потрапили захоплюючі кадри, які були зняті однією жінкою за допомогою камери спостереження. Ролик викликав ажіотаж серед користувачів Facebook, які побачили, що камера зафіксувала незрозумілу істоту, яка хапає камеру тонкими лапами. Подробиці моторошної події розповіли журналісти The Mirror.

"Якщо фільм "Паранормальне явище" чогось і навчив нас, то це того, що домашні камери стеження можуть видати кілька моторошних зображень у нічний час", — пише видання.

Річ у тім, що користувачі інтернету побачили цікавий ролик з коментарями його автора. Як виявилося, якась жінка, яка проживає зі своєю мамою, відчула, що в їхньому будинку вони живуть не самі. Щоб з'ясувати, чи немає сторонніх людей в оселі, мама вирішила встановити в одній із кімнат камеру спостереження.

"Моя мама хотіла з'ясувати, звідки доносяться звуки, і кілька днів тому вирішила встановити у своєму будинку камеру з детектором руху", — почала свою розповідь жінка.

Судячи з усього, вона схильна до різних містичних явищ, оскільки в розповіді додала, що за кілька днів камера зняла кілька орбів — згустків енергії, які вільно переміщаються в просторі.

"...Але вчора ввечері на камеру потрапило це!... У когось є інші думки або ідеї про те, що це може бути? Здається, що воно прозоре, а також чути, як воно стукає по камері", — пише господиня будинку.

Що насправді сталося в кімнаті

Тим часом користувачі неоднозначно відреагували на ролик. Одні писали, що це може бути павук або інша комаха, хтось припустив, що це гризун, який рухав камеру. Дехто написав про руки "якоїсь істоти".

За поясненнями журналісти звернулися до фахівців. Наприклад, професор психології в Голдсміті Кріс Френч, який нещодавно написав книжку Why Our Minds Conjure The Paranormal, розповів, що реакція користувачів має дивний вигляд, оскільки це справді міг бути павук, який своїми ніжками тягнув камеру вправо.

Важливо

У Британії почали зникати привиди: експерти хочуть їх "перезарядити" (фото)

Те, що винуватцем переміщення камери може бути один із кількох видів павуків, зазначила і професорка з лабораторії павуків Ноттінгемського університету Сара Гудакр. За її словами, на кадрах видно ногу павука, який плів у цей момент свою павутину.

"Це абсолютно схоже на те, що я очікувала побачити, якби павук сплів павутину в полі зору камери — це правильний розмір і форма для павукової ноги, а павутина — міцний матеріал. Що стосується звуку, то я припускаю, що павутина прикріплена до інших предметів поза полем зору, і, можливо, саме їх і чути", — пояснила Гударк.

Раніше журналісти The Mirror розповіли історію, яка сталася з 43-річною Рейчел Філдс із Кентуккі. Вона стверджує, що на записі камери відеоспостереження біля свого будинку вона побачила "примару", що виходить зі своєї могили.