Пощекотало нервы двум женщинам: на камеру наблюдения попало неизвестное существо (видео)

Мать и дочь решили поставить камеру наблюдения, так как им показалось, что в доме они не одни. Как выяснилось, в ночное время камеру что-то схватило тонкими лапами и потащило вправо.

В сеть попали захватывающие кадры, которые были сняты одной женщиной с помощью камеры наблюдения. Ролик вызвал ажиотаж среди пользователей Facebook, которые увидели, что камера запечатлела непонятное существо, хватающее камеру тонкими лапами. Подробности жуткого происшествия рассказали журналисты The Mirror.

"Если фильм "Паранормальное явление" чему-то и научил нас, так это тому, что домашние камеры слежения могут выдать несколько жутких изображений в ночное время", — пишет издание.

Дело в том, что пользователи интернета увидели любопытный ролик с комментариями его автора. Как оказалось, некая женщина, которая проживает со своей мамой, почувствовала, что в их доме они живут не одни. Чтобы выяснить, нет ли посторонних людей в жилище, мама решила установить в одной из комнат камеру наблюдения.

"Моя мама хотела выяснить, откуда доносятся звуки, и пару дней назад решила установить в своем доме камеру с детектором движения", — начала свой рассказ женщина.

Судя по всему, она склонна к различным мистическим явлениям, так как в рассказе добавила, что за пару дней камера засняла несколько орбов — сгустков энергии, свободно перемещающиеся в пространстве.

"…Но вчера вечером на камеру попало это!… У кого-нибудь есть другие мысли или идеи о том, что это может быть? Кажется, что оно прозрачное, а также слышно, как оно стучит по камере", — пишет хозяйка дома.

Что на самом деле произошло в комнате

Между тем пользователи неоднозначно отреагировали на ролик. Одни писали, что это может быть паук или другое насекомое, кто-то предположил, что это грызун, который двигал камеру. Некоторые написали о руках "какого-то существа".

За объяснениями журналисты обратились к специалистам. Например, профессор психологии в Голдсмите Крис Френч, недавно написавший книгу Why Our Minds Conjure The Paranormal, рассказал что реакция пользователей выглядит странной, поскольку это действительно мог быть паук, который своими ножками тащил камеру вправо.

То, что виновником перемещения камеры может быть один из нескольких видов пауков отметил и профессор из лаборатории пауков Ноттингемского университета Сара Гудакр. По ее словам, на кадрах видна нога паука, который плел в этот момент свою паутину.

"Это абсолютно похоже на то, что я ожидала увидеть, если бы паук сплел паутину в поле зрения камеры — это правильный размер и форма для паучьей ноги, а паутина — прочный материал. Что касается звука, то я предполагаю, что паутина прикреплена к другим предметам вне поля зрения, и, возможно, именно они и слышны", — пояснила Гударк.

