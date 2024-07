Хлопець, який за 15 тисяч доларів став собакою, знайшов собі друга іншої породи

Токо повідомив про створення ще одного собачого костюма — аляскинського маламута, якого часто плутають з хаскі.

Хлопець з Японії, який витратив 15 тисяч доларів, щоб стати довгошерстим коллі, знайшов свого послідовника. Тепер обидва блогери бігають вулицями, гавкають на незнайомців й разом їздять в колясці. Відповідний ролик з’явився на YouTube-каналі I want to be an animal ("Я хочу бути твариною").

Про особистість ентузіаста, якого звуть Токо, мало що відомо, окрім того, що він родом з Японії й завдяки своєму химерному стилю життя здобув дивовижну кількість прихильників по всьому світу.

"З самого дитинства я хотів змінити імідж. Коли вдягаю цей костюм, то відчуваю себе щасливим, бо моя мрія перетворюється на реальність", — зізнавався молодий чоловік в одному зі своїх інтерв’ю.

Токо знайшов собі друга Фото: скриншот / YouTube

До речі, костюм пса, створений дизайнером Зеппе, важить близько 4 кг. На його виготовлення пішло аж 40 днів.

На початку цього року Токо повідомив про створення ще одного собачого костюма, але вже іншої породи — аляскинського маламута, якого часто плутають з хаскі.

В одному з останніх відео, опублікованих на YouTube-каналі, можна побачити, що блогер вже знайшов собі напарника, який готовий одягнути костюм й спробувати себе в новій ролі. Послідовник навіть встиг вивчити нову команду — "Перевернись".

Послідовник Токо вже встиг вивчити нову команду — "Перевернись" Фото: скриншот / YouTube

Курйозне відео зібрало тисячі переглядів й безліч коментарів.

"Обидва пси занадто цінні для цього світу!" — написав один з користувачів мережі. Інший погодився з ним: "Я радий, що ви знайшли споріднену душу, якій можна довіряти". Ще один додав: "Ваші костюми чудові, і я радий, що ви здійснили свою мрію й стали собакою. Приємно бачити людей, які проживають своє найкраще життя, попри те, що кажуть ненависники".

Варто зауважити, що знайшлись й ті, хто розкритикував поведінку Токо, назвавши його міським божевільним.

"Це дуже дивно. Мені здається, що людей, які займаються подібним, вкрай важко назвати адекватними", — обурився один зі скептиків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Токо поділився своїм першим інтерв'ю в костюмі тварини й зізнався, що інші люди хочуть наслідувати його приклад.

Крім того, ми розповідали про молодого поліціанта, який здивував своїх колег дивним захопленням. Як з’ясувалося, він є частиною субкультури та ідентифікує себе поза роботою як кота.