Дружина застала чоловіка в ліжку із сусідкою: її помста вивела коханців із себе

Жінка прийшла з роботи раніше і побачила чоловіка на ліжку з іншою. Її подальші дії здивували всіх.

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Користувачка соцмереж, яка виховує восьмирічного сина, поділилася історією подружньої зради свого чоловіка. За її словами, чоловік зрадив їй із сусідкою. Пост про це, згодом видалений, було опубліковано на сайті Reddit.

За словами авторки публікації, вона добре ладнала із сусідами Емілі та Дейвом (справжні імена не розкриваються), і стосунки були "дружніми". Уперше вона помітила, що щось іде не так, коли чоловік перестав їй дозволяти користуватися телефоном, після цього жінка подумала, що вона просто надмірно турбується.

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"Потім, одного разу, все пішло з рук геть погано. Мені довелося повернутися додому з роботи раніше, тому що в школі нашого сина була перерва на пів дня, про що я забула. Я зайшла, і там, у нашій спальні, побачила мого чоловіка й Емілі разом. У нашому ліжку. Мені здалося, що світ зупинився", — пояснила жінка.

Чоловік визнав, що в нього був роман із сусідкою "протягом кількох місяців". Він попросив вибачення і наполягав, що це був "дурний, імпульсивний вчинок", але жінка вважала, що "не може залишатися з тими, хто зрадив її довіру.

Надалі жінка вирішила поділитися історією з чоловіком сусідки Дейвом. Коханцям не сподобалося, що про їхній секрет дізналися інші. Емілі навіть звинуватила її в тому, що вона "зруйнувала її життя".

"І мій чоловік, і Емілі розлютилися, коли дізналися, що я розповіла Дейву. Чоловік сказав, що я повинна була залишити це між нами, зробити це заради нашого сина. Емілі ображала по-різному, говорила, що я не мала права розповідати її чоловікові, і що я зруйнувала її життя", — зараз Дейв роздумує над розлученням із дружиною. А та, хто опублікувала цей пост, уже розпочала судову процедуру.

За її словами, було також "багато критики" від спільних друзів, які вважали, що вона повинна була все зберегти в таємниці.

Водночас багато тих, хто коментував пост, вважають, що вона вчинила правильно.

Коментатор підтримав автора історії

Одна людина сказала: "Емілі не збиралася розповідати чоловікові, а він мав право знати. Це було ваше право розповісти йому, оскільки вона спала з вашим чоловіком".

Коментатор запропонував жінці "подякувати" друзям за надану "підтримку" і покликати когось, щоб допомогти винести ліжко з матрацом

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