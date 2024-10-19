Жена застала мужа в постели с соседкой: ее месть вывела любовников из себя

Женщина пришла с работы пораньше и увидела мужа на кровати с другой женщиной. Ее последующие действия удивили всех.

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Пользовательница соцсетей, которая воспитывает восьмилетнего сына, поделилась историей супружеской измены своего мужа. По ее словам, супруг изменил ей с соседкой. Пост об этом, впоследствии удаленный, был опубликован на сайте Reddit.

По словам автора публикации, она хорошо ладила с соседями Эмили и Дэйвом (настоящие имена не раскрываются), и отношения были "дружественными". Впервые она заметила, что что-то идет не так, когда муж перестал ей разрешать пользоваться телефоном, после этого женщина подумала, что она просто излишне беспокоится.

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"Потом, однажды, все пошло из рук вон плохо. Мне пришлось вернуться домой с работы раньше, потому что в школе нашего сына был перерыв на полдня, о чем я забыла. Я зашла, и там, в нашей спальне, увидела моего мужа и Эмили вместе. В нашей кровати. Мне показалось, что мир остановился", — объяснила женщина.

Муж признал, что у него был роман с соседкой "в течение нескольких месяцев". Он попросил прощения и настаивал, что это был "глупый, импульсивный поступок", но женщина считала, что "не может оставаться с те, кто предал ее доверие.

В дальнейшем женщина решила поделиться историей с мужем соседки Дэйвом. Любовникам не понравилось, что об их секрете узнали другие. Эмили даже обвинила ее в том, что она "разрушила ее жизнь".

"И мой муж, и Эмили разозлились, когда узнали, что я рассказала Дэйву. Муж сказал, что я должна была оставить это между нами, сделать это ради нашего сына. Эмили оскорбляла по-разному, говорила, что я не имела права рассказывать ее мужу, и что я разрушила ее жизнь", — сейчас Дэйв раздумывает над разводом с женой. А та, кто опубликовала этот пост, уже начала судебную процедуру.

По ее словам, было также "много критики" от общих друзей, которые считали, что она должна была все сохранить в тайне.

Вместе с тем многие комментировавших пост считают, что она поступила правильно.

Комментатор поддержал автора истории

Один человек сказал: "Эмили не собиралась рассказывать мужу, а он имел право знать. Это было ваше право рассказать ему, поскольку она спала с вашим мужем".

Комментатор предложил женщине "поблагодарить" друзей за оказанную "поддержку" и позвать кого-то, чтобы помочь вынести злополучный кровать с матрасом

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