Жена застала мужа в постели с соседкой: ее месть вывела любовников из себя
Женщина пришла с работы пораньше и увидела мужа на кровати с другой женщиной. Ее последующие действия удивили всех.
Пользовательница соцсетей, которая воспитывает восьмилетнего сына, поделилась историей супружеской измены своего мужа. По ее словам, супруг изменил ей с соседкой. Пост об этом, впоследствии удаленный, был опубликован на сайте Reddit.
По словам автора публикации, она хорошо ладила с соседями Эмили и Дэйвом (настоящие имена не раскрываются), и отношения были "дружественными". Впервые она заметила, что что-то идет не так, когда муж перестал ей разрешать пользоваться телефоном, после этого женщина подумала, что она просто излишне беспокоится.Важно
"Потом, однажды, все пошло из рук вон плохо. Мне пришлось вернуться домой с работы раньше, потому что в школе нашего сына был перерыв на полдня, о чем я забыла. Я зашла, и там, в нашей спальне, увидела моего мужа и Эмили вместе. В нашей кровати. Мне показалось, что мир остановился", — объяснила женщина.
Муж признал, что у него был роман с соседкой "в течение нескольких месяцев". Он попросил прощения и настаивал, что это был "глупый, импульсивный поступок", но женщина считала, что "не может оставаться с те, кто предал ее доверие.
В дальнейшем женщина решила поделиться историей с мужем соседки Дэйвом. Любовникам не понравилось, что об их секрете узнали другие. Эмили даже обвинила ее в том, что она "разрушила ее жизнь".
"И мой муж, и Эмили разозлились, когда узнали, что я рассказала Дэйву. Муж сказал, что я должна была оставить это между нами, сделать это ради нашего сына. Эмили оскорбляла по-разному, говорила, что я не имела права рассказывать ее мужу, и что я разрушила ее жизнь", — сейчас Дэйв раздумывает над разводом с женой. А та, кто опубликовала этот пост, уже начала судебную процедуру.
По ее словам, было также "много критики" от общих друзей, которые считали, что она должна была все сохранить в тайне.
Вместе с тем многие комментировавших пост считают, что она поступила правильно.
Один человек сказал: "Эмили не собиралась рассказывать мужу, а он имел право знать. Это было ваше право рассказать ему, поскольку она спала с вашим мужем".
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