Оплатив борги і замовив повій: чоловік зіштовхнув дружину в море через страхові виплати (фото)

Розслідування показало, що за два тижні після загибелі дружини Лі вже користувався секс-послугами, а за два місяці до вбивства він оформив на дружину чотири страхові поліси на суму 12 мільйонів юанів. Ключовими доказами стали записи з камер спостереження, які зафіксували, що жінку навмисно зіштовхнули з борту порома.

47-річний Лі з Китаю був засуджений до смертної кари за холоднокровне вбивство своєї дружини. Він зіштовхнув її в море з порома, щоб отримати страхову виплату і покрити борги, а також витратити гроші на повій. Про це пише таблоїд SCMP.

Випадок привернув увагу громадськості після репортажу державного телеканалу CCTV 21 листопада. Смертний вирок за умисне вбивство був винесений Вищим народним судом провінції Ляонін ще в грудні минулого року. Однак поки невідомо, чи приведений він у виконання.

Як сталася трагедія

5 травня 2021 року подружня пара перебувала на поромі, що прямував із Даляня в Яньтай. Раптово 46-річна дружина Лі впала за борт. Її тіло було знайдено через 45 хвилин пошуків.

Як пише ЗМІ, спочатку Лі розігрував шок, сидячи на землі і стверджуючи, що стався нещасний випадок. Однак поліції здалися підозрілими кілька деталей. По-перше, місце падіння жінки опинилося в сліпій зоні камер спостереження, яких на поромі було понад 200 штук. По-друге, судмедексперти виявили на обличчі загиблої сліди ударів.

Сумнівна поведінка чоловіка

Лі наполягав на якнайшвидшому отриманні свідоцтва про смерть, пояснюючи це нібито місцевими традиціями, що вимагають кремації протягом трьох днів. Поліція запросила його в Далянь для оформлення документів, паралельно почавши таємне розслідування його життя в Шанхаї.

З'ясувалося, що Лі володів рестораном, але постійно мав борги перед співробітниками і постачальниками. Він довгий час залишався холостяком і тільки в жовтні 2020 року одружився зі своєю співробітницею, двічі розлученою жінкою з двома дітьми. Їхній шлюб тривав лише пів року, і оточення не підозрювало про його існування: колеги по ресторану не знали, що пара одружена, а сусіди не помічали між ними романтичних стосунків.

Розкриття злочину

Подальше розслідування виявило, що Лі незадовго до вбивства придбав чотири поліси страхування життя на ім'я дружини, вказавши себе єдиним вигодонабувачем. Якби її смерть кваліфікували як транспортний інцидент, сума виплат могла досягти 12 мільйонів юанів (близько $1,6 мільйона).

Лі незадовго до вбивства придбав чотири поліси страхування життя на ім'я дружини Фото: SCMP

Поліція також виявила, що через два тижні після смерті дружини Лі вже користувався послугами повії в номері готелю, який перебував під наглядом слідчих.

Ключовим доказом стали кадри з далеких камер відеоспостереження на поромі. Експерти визначили, що характер падіння жертви вказує на те, що її зіштовхнули, а не вона впала випадково. Збільшення зображення дало змогу помітити на записі руку, що належить людині в чорному костюмі, який того дня носив Лі.

Експерти визначили, що характер падіння жертви вказує на те, що її зіштовхнули Фото: SCMP

Вирок

У липні 2022 року суд визнав Лі винним в умисному вбивстві і засудив його до смертної кари. Апеляція не змінила вердикту.

Нагадаємо, у США пара засуджених, які жодного разу в житті не зустрічалися, змогли зачати і народити дитину. До ув'язнення Дейзі та Джоан не знали одне одного, але, опинившись в одиночних камерах, почали спілкуватися через вентиляційну шахту.