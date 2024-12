"Небезпечно для життя": які пісні про Різдво не слід слухати за кермом (рейтинг)

Опитування однієї компанії назвало сім різдвяних пісень, які не варто вмикати під час кермування авто. Експерти кажуть, що слухати пісні про Різдво, які мають понад 120 ударів на хвилину, можуть бути небезпечними під час поїздки.

Поїздка на авто з прослуховування улюблених треків про Різдво може обернутися неприємностями — від втрати уваги до потрапляння в аварію. Про це пише британський таблоїд Daily Star.

Дослідження, проведене компанією One Sure Insurance, проаналізувало швидкість серцебиття на хвилину під час прослуховування популярних різдвяних пісень. За даними опитування саме пісні Merry Christmas Everyone від Shakin’ Stevens є найнебезпечнішою різдвяною піснею, яку можна грати за кермом.

Іншою небезпечною піснею, яку не радять прослуховувати за кермом, є пісня Andy Williams під It’s the Most Wonderful Time of the Year. Під час прослуховування, середній рівень серцебиття складав 202 удари на хвилину.

Експерти з One Sure Insurance також не рекомендують включати пісню співачки Аріани Гранде під назвою "Santa Tell Me", тому що ваш рівень серцебиття підскочить до 192 ударів за хвилину.

Водночас найбезпечнішими піснями під час результатів фахівці назвали композиції з показником нижче 120 ударів за хвилину стали пісні Rockin' Around The Christmas Tree, The Christmas Song, Have Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Time (Don't Let The Bells End) та It's Beginning To Look A Lot Like Christmas.

Представник One Sure Insurance пояснив, що пісні з ритмом понад як 120 ударів за хвилину можуть викликати у водіїв більше стресу, аніж потрібно.

"Ми закликаємо водіїв уважно подумати про пісні, які вони вибирають для поїздки додому цього Різдва. Всі любимо підспівувати в машині, але дослідження показують, що краще дотримуватися пісень із частотою менш як 120 ударів на хвилину, якщо ви хочете убезпечити себе та інших на дорозі. Наша мета — заохотити водіїв бути уважними до вибору списку відтворення цієї зими", — сказав представник One Sure Insurance.

Пісні про Різдво, які не варто слухати за кермом:

"It's The Most Wonderful Time Of The Year"

"Santa Tell Me"

"Mistletoe"

"Underneath The Tree"

"Holly Jolly Christmas"

"All I Want For Christmas Is You"

"Santa Claus Is Coming To Town"

