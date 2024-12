"Опасно для жизни": какие песни о Рождестве не следует слушать за рулем (рейтинг)

Опрос одной компании назвал семь рождественских песен, которые не стоит включать во время вождения авто. Эксперты говорят, что слушать песни о Рождестве, которые имеют более 120 ударов в минуту, могут быть опасными во время поездки.

Related video

Поездка на авто с прослушиванием любимых треков о Рождестве может обернуться неприятностями — от потери внимания до попадания в аварию. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

Исследование, проведенное компанией One Sure Insurance, проанализировало скорость сердцебиения в минуту во время прослушивания популярных рождественских песен. По данным опроса именно песни Merry Christmas Everyone от Shakin' Stevens является самой опасной рождественской песней, которую можно играть за рулем.

Другой опасной песней, которую не советуют прослушивать за рулем, является песня Andy Williams под It's the Most Wonderful Time of the Year. Во время прослушивания, средний уровень сердцебиения составлял 202 удара в минуту.

Эксперты из One Sure Insurance также не рекомендуют включать песню певицы Арианы Гранде под названием "Santa Tell Me", потому что ваш уровень сердцебиения подскочит до 192 ударов в минуту.

В то же время самыми безопасными песнями во время результатов специалисты назвали композиции с показателем ниже 120 ударов в минуту стали песни Rockin' Around The Christmas Tree, The Christmas Song, Have Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Time (Don't Let The Bells End) и It's Beginning To Look A Lot Like Christmas.

Представитель One Sure Insurance объяснил, что песни с ритмом более 120 ударов в минуту могут вызвать у водителей больше стресса, чем нужно.

"Мы призываем водителей внимательно подумать о песнях, которые они выбирают для поездки домой в это Рождество. Все любим подпевать в машине, но исследования показывают, что лучше придерживаться песен с частотой менее 120 ударов в минуту, если вы хотите обезопасить себя и других на дороге. Наша цель — поощрить водителей быть внимательными к выбору списка воспроизведения этой зимой", — сказал представитель One Sure Insurance.

Песни о Рождестве, которые не стоит слушать за рулем:

"It's The Most Wonderful Time Of The Year"

"Santa Tell Me"

"Омела"

"Under The Tree"

"Holly Jolly Christmas"

"All I Want For Christmas Is You"

"Santa Claus Is Coming To Town"

Напомним, Фокус писал о подборке украинских песен для праздничного настроения на Рождество. В этом плейлисте найдете и традиционные колядки, и современные композиции, которые покорили сердца слушателей.

Также мы рассказывали о топ песен для новогоднего настроения. Как вечно зеленая елка, не стареет новогодняя классика. Мэрайя Кэри, Николай Леонтович создали песни, которые навсегда стали символами Рождества.