Дуа Ліпа у відвертому вбранні з'явилася на фестивалі Austin City Limits (фото)

Гламурні вбрання Дуа Ліпи завжди привертають увагу публіки. Співачка із задоволенням носить обтислі сукні, які підкреслюють її струнку фігуру.

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Британська співачка косовського походження Дуа Ліпа ввечері 13 жовтня поділилася з мільйонами своїх підписників в Instagram фото, на яких позувала перед своїм головним виступом на фестивалі Austin City Limits.

29-річна виконавиця хіта "Houdini" продемонструвала струнку фігуру в білій мінісукні без бретельок, підкресливши пишне декольте незвичайним жовтим бюстгальтером із чашечками у формі Hello Kitty. Свій пікантний образ знаменитість доповнила чорними шкіряними чобітьми до коліна і маленькою сумочкою на короткій ручці. Дуа зібрала свої червоно-руді локони назад, піднявши їх на маківці. Ліпа нанесла вечірній макіяж, підкресливши очі чорною підводкою і коричневими тінями, виділила вилиці персиковими рум'янами і нафарбувала губи світло-рожевою помадою. З прикрас на ній був тонкий золотий ланцюжок з хрестиком, прикрашеним дорогоцінним камінням, лаконічні сережки-гвоздики і кілька масивних каблучок.

"Повернулася в Остін, дитинко! Сьогодні другий раунд @aclfestival", — підписала карусель фото співачка, яка стала хедлайнером фестивалю. Зірка також поділилася милим селфі зі своїм батьком Дукаджином Липою, який також є її менеджером.

Раніше, 7 жовтня, Фокус писав про те, що Дуа Ліпа влаштувала яскраве шоу на музичному фестивалі. У багатьох піснях прозвучав живий вокал.