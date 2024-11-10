Адвокаты Puff Daddy потерпели неудачу в суде: детали

Захист Шона Комбса наполягав на тому, щоб суддя заборонив потенційним свідкам у справі музичного магната озвучувати досудову інформацію про нього у ЗМІ та на телебаченні.

Федеральний суддя Арун Субраманян, який займається справою Шона "Дідді" Комбса про рекет і торгівлю людьми з сексуальною метою, відхилив клопотання адвокатів репера Марка Агніфіло і Тоні Джерагоса про заборону розголошення інформації його жертвам та їхнім адвокатам, ухваливши, що вимога є "безпрецедентною" і "необґрунтованою", повідомляє CNN.

Команда Комбса клопотала про заборону на розголошення інформації, щоб завадити потерпілим та їхнім юристам виступати публічно після того, як було подано понад десяток цивільних позовів, які звинувачують Комбса в сексуальному насильстві, та після інтерв'ю в ЗМІ Кортні Бріджесса, колишнього друга музиканта.

За словами Субраманяна, він врівноважує право Комбса на справедливий суд із правами його ймовірних жертв, передбаченими Першою поправкою.

"Не всі передбачувані жертви будуть учасниками цієї справи, і повне обмеження їхніх висловлювань змусить замовкнути людей, які, можливо, ніколи не матимуть жодного стосунку до розгляду тут. І в будь-якому разі, менш обмежувальні альтернативи мають бути розглянуті та відхилені, перш ніж накладати обмеження на висловлювання", — ідеться в постанові судді.

У своєму інтерв'ю Берджесс повідав публіці, що бачив кадри, де двоє чоловіків-зірок, будучи неповнолітніми, "переслідувалися" на вечірках. Відео йому нібито потрапило на флешці, яку зберігала покійна колишня дівчина Комбса, Кім Портер, що померла 2018 року. Він додав, що "всі" зірки, зафіксовані камерою, мабуть, перебували під впливом наркотиків або алкоголю.

Зі свого боку Комбс, проти якого готові подати позови щонайменше 120 осіб, спростовує всі звинувачення, зокрема насильство над неповнолітніми, називаючи їх "абсолютно неправдивими".

Це — не перша невдача захисту P. Diddy. Раніше вони двічі просили випустити їхнього клієнта під заставу в $50 мільйонів і заявляли, що умови в центрі ув'язнення Metropolitan, де він перебуває, ускладнюють підготовку до суду. Крім того, Комбс боїться, що його отруять, і незадоволений їжею у в'язниці.

Субраманьян — третій суддя у справі, яка змусила Голлівуд напружитися. У звільненні під заставу музиканту відмовив спочатку мировий суддя, потім суддя, призначений на цю справу. Пізніше він узяв самовідвід.

Проти того, щоб дати Комбсу можливість вийти з в'язниці, категорично виступають прокурори. Вони стверджують, що Комбс становить фізичну загрозу для свідків і потерпілих і займається підкупом свідків, контактуючи з певними особами, пов'язаними зі справою.

Раніше Фокус писав, що мати Шона "Дідді" Комбса попросила громадськість не оббріхувати її сина, заарештованого 16 вересня, а його діти привітали батька з 55-річчям, яке він провів у в'язниці.