Дженніфер Лопес вирушила на кухню в сукні з дуже нескромним розрізом і декольте (фото)

Джей Ло з гордістю демонструє свою фігуру, для підтримки якої проводить дуже багато часу в спортзалі.

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Дженніфер Лопес продовжує демонструвати, що живе своє найкраще життя, раз у раз публікуючи в соцмережі фото в розкішному вбранні в інтер'єрах свого не менш розкішного маєтку. Так, знаменитість поділилася кадрами, де позує в чорній сукні з паєтками Mônot, що облягає її фігуру. Вбрання з відкритою спиною, високим розрізом ззаду і декольте, яке мало що приховує, вона вдягла на вечірку.

Попдіва доповнила свій сексуальний коктейльний образ відповідним клатчем Tyler Ellis "Aimee Clutch" за $2100 і взуттям на підборах, які обрали дует стилістів Роба Зангарді та Маріель Геенн.

Джей Ло бадьоро прокрокувала перед камерою і підписала відео "Вір у себе". У якийсь момент шанувальники зірки можуть побачити шикарну ялинку в будинку артистки.

Через кілька годин вона опублікувала фотографії, де позує на кухні біля плити в тій самій сукні. Вона щось готує на сковорідці, залишаючись при повному параді.

"Моя улюблена частина виходу у світ – це повернення додому на опівнічний перекус", – свідчить підпис.

Розкішне і пікантне вбрання артистки – її відповідь на появу колишнього чоловіка Бена Аффлека в компанії своєї ексдружини Дженніфер Гарнер як волонтерів у The Midnight Mission на День подяки. Ба більше, вони планують провести Різдво разом зі своїми трьома дітьми. При цьому Гарнер уже давно щаслива у стосунках із бізнесменом Джоном Міллером.

Що стосується Лопес, то вона має намір зустрічати Різдво в колі своїх 16-річних близнюків та інших родичів. Нещодавно вона представила фільм "Нестримний", біографічну картину Вільяма Голденберга про Ентоні Роблса. Дженніфер зіграла матір-одиначку п'ятьох дітей Джуді Роблс. З 16 січня стрічка почне транслюватися на Prime Video після обмеженого показу в кінотеатрах США та Великої Британії.

Драма про чемпіона з реслінгу з обмеженими можливостями наразі має сертифікований свіжий рейтинг схвалення критиків 78% із 45 оглядів на Rotten Tomatoes.

Раніше Фокус писала, що Дженніфер Лопес шукає собі новий будинок у Лос-Анджелесі.