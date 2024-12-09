Дженнифер Лопес отправилась на кухню в платье с очень нескромным разрезом и декольте (фото)

Джей Ло с гордостью демонстрирует свою фигуру, для поддержания которой проводит очень много времени в спортзале.

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Дженнифер Лопес продолжает демонстрировать, что живет свою лучшую жизнь, то и дело публикуя в соцсети фото в роскошных нарядах в интерьерах своего не менее роскошного особняка. Так, знаменитость поделилась кадрами, где позирует в черном платье с пайетками Mônot, облегающем ее фигуру. Наряд с открытой спиной, высоким разрезом сзади и декольте, которое мало что скрывает, она надела на вечеринку.

Поп-дива дополнила свой сексуальный коктейльный образ подходящим клатчем Tyler Ellis "Aimee Clutch" за $2100 и обувью на каблуке, выбранными дуэтом стилистов Роба Зангарди и Мариэль Хээнн.

Джей Ло бодро прошагала перед камерой и подписала видео "Верь в себя". В какой-то момент поклонники звезды могут увидеть шикарную елкую в доме артистки.

Через несколько часов она опубликовала фотографии, где позирует на кухне у плиты в том же платье. Она что-то готовит на сковородке, оставаясь при полном параде.

"Моя любимая часть выхода в свет – это возвращение домой на полуночный перекус", – гласит подпись.

Роскошный и пикантный наряд артистки – ее ответ на появление бывшего мужа Бена Аффлека в компании своей экс-супруги Дженнифер Гарнер в качестве волонтеров в The Midnight Mission на День благодарения. Более того, они планируют провести Рождество вместе со своими тремя детьми. При этом Гарнер уже давно счастлива в отношениях с бизнесменом Джоном Миллером.

Что касается Лопес, то она намерена встречать рождество в кругу своих 16-летних близнецов и других родственников. Недавно она представила фильм "Неудержимый", биографическую картину Уильяма Голденберга об Энтони Роблсе. Дженнифер сыграла мать-одиночку пятерых детей Джуди Роблс. С 16 января лента начнет транслироваться на Prime Video после ограниченного показа в кинотеатрах США и Великобритании.

Драма о чемпионе по реслингу с ограниченными возможностями в настоящее время имеет сертифицированный свежий рейтинг одобрения критиков 78% из 45 обзоров на Rotten Tomatoes.

Ранее Фокус писала, что Дженнифер Лопес ищет себе новый дом в Лос-Анджелесе.