Джулія Фокс проїхалася в метро в чому мати народила (фото, відео)

Актриса і модель, яка виховує чотирирічного сина, абсолютно не соромиться демонструвати своє тіло в мегавідвертому одязі або зовсім без нього.

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34-річна американська акторка і модель італійського походження Джулія Фокс, відома своєю любов'ю до епатажу, не підвела і цього разу. Вона знялася в рекламі нових нюдових помад MAC Cosmetics Nudes, спустившись у метро Нью-Йорка абсолютно голою, пише Cosmopolitan. Таким чином вона вивела свою схильність до ексгібіціонізму на новий рівень.

У кампанії під назвою "Я ношу тільки MAC" задіяна ціла низка культурних ікон, включно з Тіффані Поллард, Бібадобі, Мартою Стюарт і Джулією, які роздягаються, щоб продемонструвати різні помади. У кампанії Джулія тримається за поручень у вагоні метро з тугими завитками в рожевому вимитому волоссі, дивлячись прямо в камеру.

Джклія Фокс у вагоні метро рекламує косметику Фото: Julia Fox/Instagram

У неї – яскравий макіяж очей і яскрава нюдова помада. Над зачіскою знаменитості попрацював Джон Новотни, а за макіяж відповідала візажистка Калі Кеннеді.

"Бачити @juliafox у метро тільки в одязі M-A-C – це навіть не найбожевільніше, що я бачив дорогою на роботу", – ідеться в підписі до фото на сторінці бренду з 24 мільйонами підписників.

Щоправда, у відео MAC Cosmetics в TikTok, де можна побачити приголомшені вирази на обличчях справжніх пасажирів метро, Джулія явно носить бюстгальтер і трусики тілесного кольору.

У Нью-Йорку непристойне оголення (крім годування грудьми) є порушенням, яке може спричинити до 15 днів в'язниці і штраф у розмірі до $250, але не призводить до судимості.

У листопаді минулого року Фокс поділилася секретом свого вражаюче підтягнутого тіла і преса. За її словами, вона уникає ліпосакції або скульптурування. Модель стверджує, що щодня займається в спортзалі, а якщо туди не виходить потрапити, то практикує пілатес у домашніх умовах.

Зараз Фокс активно працює. Крім рекламних кампаній, вона знялася в психологічному трилері Стівена Содерберга "Присутність", де зіграла агента з нерухомості на ім'я Сісі. Фільм зібрав $3,3 млн у прокаті, а також отримав "сертифікований свіжий" рейтинг схвалення критиків у 88% (зі 162 оглядів) на Rotten Tomatoes.

Джулія Фокс знялася у фільмі "Присутність" з Люсі Лью

85-хвилинний фільм, де також знімається Люсі Лью, розповідає про "сім'ю, яка переїжджає до приміського будинку і переконується, що вони не одні".

Нещодавно Джулія закінчила зйомки в комедії Крістофера Андре Маркса "Міконос" про "різношерсту банду благородних злодіїв, які крадуть у туристів". Вона також підписала контракт на роль "таємничої і небезпечної жінки" в незалежній дорожній комедії Вільяма Скулара "На північ" разом з Брюсом Дерном, Хантером Перрішем і Джоанною Кессіді.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс шкодує про стосунки з Каньє Вестом. 34-річна зірка "Неограненних коштовностей" закрутила роман з 47-річним музикантом незабаром після того, як він розлучився зі своєю дружиною Кім Кардаш'ян. Їхній зв'язок був недовгим.