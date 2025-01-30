Джулия Фокс проехалась в метро в чем мать родила (фото, видео)

Актриса и модель, воспитівающая четырехлетнего сына, совершенно не стесняется демонстрировать свое тело в мегаоткровенной одежде или вовсе без нее.

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34-летняя американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс, известная своей любовью к эпатажу, не подвела и на этот раз. Она снялась в рекламе новых нюдовых помад MAC Cosmetics Nudes, спустившись в метро Нью-Йорка совершенно голой, пишет Cosmopolitan. Таким образом она вывела свою склонность к эксгибиционизму на новый уровень.

В кампании под названием "Я ношу только MAC" задействован целый ряд культурных икон, включая Тиффани Поллард, Бибадоби, Марту Стюарт и Джулию, которые раздеваются, чтобы продемонстрировать различные помады. В кампании Джулия держится за поручень в вагоне метро с тугими завитками в розовых вымытых волосах, глядя прямо в камеру.

Джклия Фокс в вагоне метро рекламирует косметику Фото: Julia Fox/Instagram

У нее – яркий макияж глаз и яркая нюдовая помада. Над прической знаменитости поработал Джон Новотны, а аз макияж отвечала визажист Кали Кеннеди.

"Видеть @juliafox в метро только в одежде M·A·C — это даже не самое безумное, что я видел по дороге на работу", – говорится в подписи к фото на странице бренда с 24 миллионами подписчиков.

Правда, в видео MAC Cosmetics в TikTok, где можно увидеть ошеломленные выражения на лицах настоящих пассажиров метро, ​​Джулия явно носит бюстгальтер и трусики телесного цвета.

В Нью-Йорке непристойное обнажение (кроме кормления грудью) является нарушением, которое может повлечь за собой до 15 дней тюрьмы и штраф в размере до $250, но не приводит к судимости.

В ноябре прошлого года Фокс поделилась секретом своего впечатляюще подтянутого тела и пресса. По ее словам, она избегает липосакции или скульптурирование. Модель утверждает, что ежедневно занимается в спортзале, а если туда не получается попасть, то практикует пилатес в домашних условиях.

Сейчас Фокс активно работает. Кроме рекламных кампаний, она снялась в психологическом триллере Стивена Содерберга "Присутствие", где сыграла агента по недвижимости по имени Сиси. Фильм собрал $3,3 млн в прокате, а также получил "сертифицированный свежий" рейтинг одобрения критиков в 88% (из 162 обзоров) на Rotten Tomatoes.

Джулия Фокс снялась в фильме "Присутствие" с Люси Лью

85-минутный фильм, где также снимается Люси Лью, рассказывает о "семье, которая переезжает в пригородный дом и убеждается, что они не одни".

Недавно Джулия закончила съемки в комедии Кристофера Андре Маркса "Миконос" о "разношерстной банде благородных воров, которые воруют у туристов". Она также подписала контракт на роль "таинственной и опасной женщины" в независимой дорожной комедии Уильяма Скулара "На север" вместе с Брюсом Дерном, Хантером Пэрришем и Джоанной Кэссиди.э

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс сожалеет об отношениях с Канье Уэстом. 34-летняя звезда "Неограненных драгоценностей" закрутила роман с 47-летним музыкантом вскоре после того, как он расстался со своей женой Ким Кардашьян. Их связь была недолгой.