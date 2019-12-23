Новый трудовой кодекс: Милованов рассказал, как будет работать увольнение по инициативе работодателя

Работодатель в случае увольнения по собственному желанию должен будет выплатить компенсацию сотруднику

Проект нового трудового кодекса предполагает, что увольнение сотрудника может происходить по его собственной инициативе, в случае нарушения работодателем условий трудового договора, по инициативе работодателя и в случае нарушения сотрудником условий трудового договора.

Текст соответствующих статей проекта нового законодательства опубликовал в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Отдельно министр пояснил новацию, согласно которой работодатели получат право увольнять сотрудников по собственному желанию.

"Наиболее оживленную дискуссию вызвал вопрос, при каких условиях имеет право уволить работника руководство компании. В законопроекте написано, что это можно сделать просто по желанию руководства. Но тогда руководство должно заплатить два месяца или больше зарплаты. (Конечно, есть исключения - например, представителей профсоюзов нельзя так уволить и т.д.)", – написал Милованов.

По его словам, противники такого увольнения говорят, что нужно защищать рабочего. Те, кто поддерживают, говорят, что есть много примеров, когда человек просто вредит, и его нужно уволить как можно быстрее.

Также он отметил, что работодатели и по действующему законодательству давно нашли лазейки для незаконного увольнения работников.

"Манипуляции с реорганизацией, фиктивные сокращения уже никого не удивляют – это только ширма для незаконных увольнений и давления на работников. По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель", – подчеркнул он.

Согласно предложенному проекту, о решении расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе работодатель должен уведомить работника в срок:

не менее 15 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев;

не менее 30 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 6 месяцев;

не менее чем за 60 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более пяти лет;

не менее чем за 90 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 10 лет.

По договоренности сторон сроки предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее среднедневного заработка работника за каждый рабочий день уменьшения срока уведомления.

Работодатель так же сможет без согласия работника заменить сроки предупреждения денежной компенсацией в сумме размере, определенном трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения.

Как ранее сообщал Фокус:

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