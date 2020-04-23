На улицу нас выпустят 6 мая: что происходит в оцепленном общежитии в Вишневом

С 21 апреля в Вишневом под Киевом закрыли на карантин общежитие, в котором произошла вспышка коронавируса. Фокус пообщался с его жительницей и узнал, как сейчас там живут люди в изоляции

23 апреля Киевская ОГА сообщила о завершении ПЦР-тестирования жителей общежития в Вишневом под Киевом, где произошла вспышка коронавируса. СOVID-19 подтвердили у 78 из 224 человек.

Жительница общежития на условиях анонимности подтвердила Фокусу, что тесты на коронавирус действительно сделали всем. Сейчас люди ожидают документы с их официальными результатами. При этом даже тем, у кого диагноз не подтвердился, запретили выходить на улицу до 6 мая.

"Мы живем на первом этаже этого общежития, но мы отделены от основного здания – у нас отдельный вход и мы никак не контактируем с жильцами, которые живут выше. На этаже сейчас живет 13 человек, нам сказали, что у нас никто не болен. Но, несмотря на это, мы должны до 6 мая находиться дома и не выходить. Вопрос – почему? Сейчас мы ждем, когда наши результаты в электронном виде придут в "Вайбер", - говорит женщина.

При этом она утверждает, что местные власти сразу знали о возможности вспышки в общежитии, но долгое время не предпринимали никаких мер для ее предотвращения.

"Все они знали. Как минимум, потому что скорая забирала из этого общежития женщину, которая, в следствии, умерла в больнице. Хотите сказать, что они не знали какая ситуация? Я также читала в интернете блог одной медсестры из Бучи, где она рассказывала о том, что наше общежитие надо закрывать", - рассказывает женщина.

По ее словам, с начала режима самоизоляции у жильцов общежития возникали конфликты полицией и Нацгвардией, которая держит в оцеплении задние. Однако позже ситуацию удалось урегулировать.

"Они нам язвили, не разрешали выйти в магазин. Например, когда девочки просили выйти, чтобы купить, простите, прокладки, они отвечали: "А у вас что, простыней нет?". Сейчас уже все хорошо. Они нам помогают, если попросим, ходят в магазин за продуктами и всем необходимым. Также мы просим знакомых, чтобы они нам принесли, что нужно, а они оставляют на охране", - говорит жительница общежития.

Плату за проживание на время самоизоляции жителям общежития не уменьшили. Сейчас им помогают продуктами небезразличные граждане.

"Общежитие у нас частное, стоимость, несмотря на ситуацию, нам не уменьшали. Между нами были разговоры, но до дела не доходило. Вчера нам прислали пакеты с едой, каждому. В них были йогурты, рис, мука, вода, хлеб, сухари, чипсы и многое другое. Правда так и непонятно, от кого они – от властей или, как пишут в соцсетях, магазинов. Также наш хозяин молодец – также для нас закупил много продуктов. Там уже были более необходимые продукты – рыба, мясо, овощи и прочие", - рассказывает женщина.

При этом она отметила, что у части продуктов срок годности истекает в ближайшие дни. Так у йогуртов он заканчивается 24 апреля.

Продуктовые наборы, которые передали жителям общежития

Еще одна жительница общежития Оксана Коваленко рассказала Обозревателю, что первые жертвы коронавируса жили на 3 и 8 этаже. 13 апреля скончалась 47-леняя бухгалтер из киевского архива Людмила. Затем стало известно о смерти мужчины с 8 этажа. Сразу после этого жители обращались за помощью к местной власти, однако она долгое время не реагировала. Ситуация изменилась только после звонков на горячую линию Кабмина и связи с Киевской ОГА.

"В субботу несколько жителей Вишневого обратились на горячую линию Кабинета министров. Как мне рассказала одна женщина, там просто ахнули – как так? И сказали, что сейчас передадут информацию. Я обратилась к советнику и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина Алле Арешкович. В общем, потом все зашевелились. Жителей общежития начали тестировать на коронавирус. Но время потеряли", – рассказала она.

После этого 21 мая общежитие закрыли на карантин и начали проверять всех его жителей на коронавирус. Первую помощь изолированным жителям предоставили волонтеры, которые приносили продукты и средства личной гигиены. Потом уже подключилась и местная администрация.

Напомним, среди заболевших в общежитии 16 детей младше 17 лет. Также заболели два сотрудника общежития. Троих человек госпитализивароли, остальные лечатся дома. Раньше в общежитии скончались два человека с коронавирусом.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.

Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 24 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 7170 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек. Выздоровели 504.