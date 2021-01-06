Судья КС Слиденко хочет эмигрировать из Украины из-за давления из ОП

Игорь Слиденко написал заявление об отставке, оно лежит на рассмотрении с октября прошлого года.

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко хочет покинуть Украину из-за давления на него со стороны Офиса президента. Об этом он сообщил в интервью 5 каналу.

"Я и планирую это сделать, ничего не изменилось. Я жду отставки. Заявление лежит на столе. Рассмотрят, когда будет заседание. Я попросил охрану — мне ее не предоставили. Мне дали понять, что здесь работать не буду", – сказал Слиденко.

Судья также сказал, что на него давят из Офиса президента и "доходит даже до мелочей, не имеющих отношения к КСУ".

Слиденко на брифинге заявил, что давление со стороны Офиса президента ощутил 7 октября. 8 октября он написал заявление об отставке, но его еще не рассмотрели.

Напомним, что 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

Судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко ранее заявлял, Конституционный суд отменил электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти и "не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников".

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным".