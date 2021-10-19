Горим без отопления. Кто отвечает за электросети, пострадавшие из-за повышенной нагрузки

Уже сейчас украинцы используют для обогрева электроприборы — с риском для жизни и имущества. А что будет зимой, которая обещает стать проблемной?

Пока не начался отопительный сезон, украинцы греются с помощью электроприборов. Иной раз повышение нагрузки не выдерживает проводка: участились случаи возгорания щитовых. Кто несет за это ответственность и кому платить за ремонт, выяснил Фокус.

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Когда же включат отопление в домах?

Отопительный сезон в жилых домах начнется, когда среднесуточная температура воздуха составит не более 8 градусов и продержится на этой отметке три дня. По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, киевлянам ждать осталось недолго – отопление включат 23 октября. Но пока что согражданам приходится греться посредством кондиционеров или электрообогревателей, что приводит к перегрузке электросетей.

Пока отопление не включили. "Греемся от огня в щитовой"

"Сообщения о пожаре в щитовых в течение последней недели получаем все чаще. На фотографии обгоревшие рубильники в щитовой дома по адресу в Киеве — ул. Салютная 42/46. Пожар здесь произошел утром 18 октября, — сообщил на своей страничке в Facebook журналист Владимир Гуцул. — Причина такая же, как и в других домах — "убитая" щитовая, которая никогда не видела капитального ремонта, и жители, которые греются отопительными электроприборами в ожидании, когда же "Киевтеплоэнерго", решит, что на улице стало достаточно холодно для старта отопительного сезона".

[ + – ] Обгоревшие рубильники в щитовой Фото: Владимир Гуцул/Facebook

По словам Владимира Гуцула, в этом доме в прошлом году сделали ремонт подъезда: за 100 тыс. грн положили плитку на трех ступенях и покрасили стены. Когда же жители начали возмущаться таким откровенным "разбазариванием" средств, оборудовали пандус.

"Зачем в доме, где уже много лет есть проблемы с инженерными сетями, тратить 100 тыс. грн на покраску подъезда? Это вопрос к коммунальной управляющей компании, которая сама решает, на что тратить деньги", — пишет Гуцул и добавляет, что в этой ситуации нет простого ответа на вопрос " кто виноват", как нет и решения проблемы.

"Похоже, в старом жилом фонде должно произойти что-то очень масштабное и катастрофическое, чтобы на эту проблему обратили внимание как совладельцы многоквартирных домов, так и чиновники и политики".

[ + – ] Эмоции жильцов, оставшихся без электричества

Подобная авария электросети произошла и в доме по ул. Новопироговская 33. Из-за перегрузки сети сгорел силовой кабель по всему стояку. Пока не произойдет ремонт, жители остаются без электричества.

[ + – ] Здесь инициативная группа собирается решать проблему с перенагрузкой на сеть самостоятельно Фото: Игорь Чаленко/Facebook

Хотя такие ситуации в преддверии отопительного сезона не редкость, в ГСЧС Киева сообщили Фокусу, что на сегодняшний день не фиксировали увеличения случаев возгораний или замыканий в многоквартирных домах в связи с перегрузкой электросетей. При этом в начале октября ГСЧС сообщила, что с начала года в Украине в жилом секторе произошло более 20 тыс. пожаров, погибло 1 163 человека. Самая распространенная причина пожаров — неосторожное использование электрообогревателей и отопительных печей.

Сгорела проводка и щитовая? Виноваты сами!

По словам Олега Попенко, главы Союза потребителей коммунальных услуг, чаще всего возгорание проводки и щитовых происходят в старых многоквартирных домах, где сети не рассчитанв на современное энергопотребление. Но в последнее время такие случаи происходят и в относительно новых домах. Если такое случается, ремонтные расходы ложатся на плечи жильцов.

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"Фактически вся зона ответственности за проводку лежит на совладельцах многоквартирного дома, и ее восстановление, прокладка новой проводки — забота владельцев квартир. Ориентировочная стоимость полной замены проводки в одном подъезде составляет от 500 до 800 тыс. грн", — говорит Фокусу Олег Попенко.

С 2015 года после внесений ряда изменений в закон "О ЖКХ" за техническое обслуживание домов стали отвечать сами жильцы: или путем создания ОСМД, или заключая коллективный договор с управляющей компанией.

В случае если создано ОСМД, совершаются взносы на обслуживание внутридомовых коммуникаций. В случае составления договора с управляющей компанией – эта графа расходов может входить в тариф. Но при серьезной аварии сети или возгорании щитовой за ремонт платить придется дополнительно.

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"Ремонт производится за счет тарифа, если он содержит соответствующую графу расходов. Если же при заключении договора с управляющей компанией в тарифе нет этой графы, жильцы самостоятельно покрывают все расходы на ремонт. Если же произошло серьезное возгорание, совладельцы дома сами решают, в каком соотношении собирают деньги на ремонт. В законе есть понятие солидарной ответственности, и все жильцы могут скидываться на ремонт, но, как показывает практика, обычно финансовая ответственность ложится лишь на тех, кто непосредственно пострадал от случившегося", — говорит Фокусу адвокат Вита Струкова и добавляет, что жильцы должны сами отслеживать своевременность выполнения работ по приведению в порядок внутридомовых сетей и запрашивать информацию о состоянии дома у управляющей компании или у главы ОСМД.

Если ненадлежащее обслуживание сетей управляющей компанией еще можно как-то доказать, то вину соседа, из-за которого могла случиться перегрузка электросети, доказать невозможно.

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"Существует административное наказание за нарушение правил пользования электрооборудованием, но штраф настолько мал (от 17 до 51 грн) и это настолько тяжело доказуемо, что ответственности как таковой фактически не существует, – говорит Струкова. – В любом случае пострадавшему придется через суд доказывать вину: или управляющей компании, или соседа".

По словам адвоката, сложившаяся в сфере ЖКХ ситуация — ловушка, которая была устроена законодателями. После изменения закона органы местного самоуправления выбыли из цепочки ответственных за ЖКХ, вся ответственность легла на жильцов. Но если речь идет о коллективном собственнике дома, то его как такового фактически нет.

"Не может один гражданин привлечь другого к ответственности. Законодательная попытка сделать граждан ответственными собственниками закончилась полным провалом. Эта методологическая ошибка будет способствовать глобальному ухудшению жилого фонда по всей стране", — уверена Вита Струкова.