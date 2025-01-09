Ольга Фреймут отреагировала на гибель украинского хореографа Владимира Ракова

Смерть талантливого танцора стала настоящим ударом не только для его родных и друзей, но и для тех, кто с ним работал и знал его.

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Гибель 30-летнего победителя шестого сезона шоу "Танцуют все" Владимира Ракова, который отдал свою жизнь, защищая Украину на фронте, потрясла его поклонников и знаменитостей, лично знакомых с ним. Среди них – украинская телеведущая Ольга Фреймут. В 2020 году Раков должен был стать ее партнером, но затем ее поставили в пару с Ильей Падзиным. У себя на странице в Instagram она опубликовала черно-белое фото героя с датами его рождения и смерти, а также видео выступления хореографа.

В трогательном послании она написала о своей любви к нему.

"Мы всегда передавали друг другу поздравления, конечно, через @golovan_olena; я подписала тебе книгу. Ты танцевал – а я поражалась твоим танцам. Таких никогда не было на этой земле, иногда я подозревала тебя в том, что ты Божественен. Мы должны были быть парой на Танцах со звездами, если бы на один его..п из 1+1… Вова, ты — Эстет. Ангел. Легенда. Герой. 🇺🇦 Ты отдал жизнь за свободу Украины. Спасибо", – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

Фреймут добавила, что она до сих пор не верит в то, что Владимир Раков погиб на фронте, и будет упоминать его имя в молитвах каждый вечер.

В комментариях на странице хореографа Елены Головань она написала:

"Я отказываюсь, не хочу в это верить. Вова был легендой, я так любила его. Вечная память, Герой".

На смерть героя отреагировала и дочь Ольги Фреймут Злата.

"Вечная память Герою Украины! Один из самых талантливых украинцев современности и самый особый человек, который я когда-то встречала, отдал жизнь за справедливость, за культуру, за искусство и нацию", – написала она.

Свой шок не скрывали танцоры Илона Гвоздева, Яна Заец, Евгений Кот и многие другие.

О том, что на фронте погиб победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков, стало известно 6 января. Он защищал Украину с 2022 года. До этого он был танцором балета Apache Crew, снимался в клипах Onuka, Мишель Андраде и группы "Время и Стекло".

Ранее Фокус писал, что в декабре прошлого года на фронте погиб музыкант Юрий Мелофон.