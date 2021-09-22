Сотрудники аппарата СНБО прошли огневую подготовку на полигоне под Черниговом (фото)

В рамках занятий по мобилизации и территориальной обороне они также приняли участие в тренингах по управлению танком и тактической медицине.

Работники аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины приняли участие в практических занятиях по мобилизации и территориальной обороне. Подготовка проходила на полигоне учебного центра Сухопутных войск ВСУ Украины "Десна" им. князя Ярослава Мудрого в Черниговской области. Об этом среду, 22 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

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Часть занятий была посвящена ознакомлению с системами подготовки украинских военных и материально-технической базой. Коллектив аппарата СНБО прошел тренинги в учебных классах на специальном оборудовании, среди которого были машины для подготовки водителей крупногабаритной техники, танкистов и т.п.

Также проводились практические занятия по огневой подготовке и тактической медицине.

Напомним, в июле этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "Об основах национального сопротивления", которыми были введены понятия "территориальная оборона" и "добровольческие формирования территориальной общины". Войска территориальной обороны Украины, согласно законопроекту — это род войск в составе ВСУ. Эти войска будут состоять из командования территориальной обороны, региональных, областных управлений, бригад ТрО и батальонов в их составе.

Ранее Фокус рассказывал о нынешнем состоянии территориальной обороны и готовности к реальным военным действиям.