UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус

Сотрудники аппарата СНБО прошли огневую подготовку на полигоне под Черниговом (фото)

780
СНБО, подготовка, территориальная оборона
Фото: прес-служба РНБО | Аппарат СНБО прошел военную подготовку под Черниговом

В рамках занятий по мобилизации и территориальной обороне они также приняли участие в тренингах по управлению танком и тактической медицине.

Работники аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины приняли участие в практических занятиях по мобилизации и территориальной обороне. Подготовка проходила на полигоне учебного центра Сухопутных войск ВСУ Украины "Десна" им. князя Ярослава Мудрого в Черниговской области. Об этом среду, 22 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Часть занятий была посвящена ознакомлению с системами подготовки украинских военных и материально-технической базой. Коллектив аппарата СНБО прошел тренинги в учебных классах на специальном оборудовании, среди которого были машины для подготовки водителей крупногабаритной техники, танкистов и т.п.

СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка
СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка
СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка
СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка
СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка
СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка

Также проводились практические занятия по огневой подготовке и тактической медицине.

СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка
СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка
СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка
СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка
СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка
СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка
СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка
СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка
СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка
СНБО, территориальная оборона, огневая подготовка

Напомним, в июле этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "Об основах национального сопротивления", которыми были введены понятия "территориальная оборона" и "добровольческие формирования территориальной общины". Войска территориальной обороны Украины, согласно законопроекту — это род войск в составе ВСУ. Эти войска будут состоять из командования территориальной обороны, региональных, областных управлений, бригад ТрО и батальонов в их составе.

Ранее Фокус рассказывал о нынешнем состоянии территориальной обороны и готовности к реальным военным действиям.