Співробітники апарату РНБО пройшли вогневу підготовку на полігоні під Черніговом (фото)

У межах занять з мобілізації та територіальної оборони вони також взяли участь в тренінгах з управління танком і тактичної медицини.

Працівники апарату Ради національної безпеки й оборони України взяли участь у практичних заняттях із мобілізації та територіальної оборони. Підготовка проходила на полігоні навчального центру Сухопутних військ ЗСУ України "Десна" ім. князя Ярослава Мудрого в Чернігівській області. Про це середу, 22 вересня, повідомляє пресслужба відомства.

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Частина занять була присвячена ознайомленню із системами підготовки українських військових і матеріально-технічною базою. Колектив апарату РНБО пройшов тренінги в навчальних класах на спеціальному обладнанні, серед якого були машини для підготовки водіїв великогабаритної техніки, танкістів тощо.

Також проводились практичні заняття з вогневої підготовки та тактичної медицини.

Нагадаємо, в липні цього року президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про основи національного опору", якими були введені поняття "територіальна оборона" і "добровольчі формування територіальної громади". Війська територіальної оборони України, згідно із законопроєктом — це рід військ у складі ЗСУ. Ці війська складатимуться з командування територіальної оборони, регіональних, обласних управлінь, бригад ТРО і батальйонів у їхньому складі.

Раніше Фокус розповідав про нинішній стан територіальної оборони та готовність до реальних військових дій.