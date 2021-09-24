Подразделение химзащиты бойцов ВСУ начало оценивание 2 уровня НАТО (фото)

Украинские военные развернули полевой лагерь, где проводили обеззараживание боевой техники, оружия и личного состава.

В рамках украино-американских учений Rapid Trident-2021 подразделение по радиохимической и биологической защиты началось оценивание 2 уровня НАТО. Об этом сообщает АрміяInform.

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В рамках оценивания самым масштабным элементом стало развертывание пункта деконтоминации — это обеззараживание боевой техники и личного состава в полевых условиях путем обеззараживания.

Фото: АрміяInform

Получив соответственное задание, бойцы выдвинулись в указанное место, где и был развернут полевой пункт. Бойцы должны были определить, подходит ли местность для развертывания и в указанные сроки подготовить спецтехнику для приема и обработки военных.

Фото: АрміяInform

Подразделение способно очистить технику, оружие и личный состав от последствий пребывания в районе, загрязненном химическими веществами, биологического заражения или ядерного взрыва. Для каждого из варианта установлен свой протокол действий.

Что дает оценивание НАТО?

Оценивание НАТО дает возможность подразделению присоединится к силам быстрого реагирования Альянса, а также выполнять задания по назначению вместе с подразделениями армий европейских стран и США.

Фото: АрміяInform

Напомним, впервые женщины-командиры пройдут проверку на соответствие стандартам НАТО 2 уровня. Такую же проверку проходят военные во Львовской области в рамках Rapid Trident.