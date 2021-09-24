Підрозділ хімзахисту бійців ЗСУ почав оцінювання 2 рівня НАТО (фото)

Українські військові розгорнули польовий табір, де проводили знезараження бойової техніки, зброї та особового складу.

У межах україно-американських навчань Rapid Trident-2021 підрозділ із радіохімічного і біологічного захисту почав оцінювання 2 рівня НАТО. Про це повідомляє АрміяInform.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У межах оцінювання наймасштабнішим елементом стало розгортання пункту деконтомінації — це знезараження бойової техніки й особового складу в польових умовах шляхом знезараження.

Фото: АрміяInform

Отримавши відповідне завдання, бійці висунулися у вказане місце, де і був розгорнутий польовий пункт. Бійці повинні були визначити, чи підходить місцевість для розгортання і в зазначені терміни підготувати спецтехніку для прийому й обробки військових.

Фото: АрміяInform

Підрозділ здатний очистити техніку, зброю та особовий склад від наслідків перебування в районі, забрудненому хімічними речовинами, біологічного зараження або ядерного вибуху. Для кожного з варіанту встановлений свій протокол дій.

Що дає оцінювання НАТО?

Оцінювання НАТО дає можливість підрозділу приєднатися до сил швидкого реагування Альянсу, а також здійснювати завдання за призначенням разом із підрозділами армій європейських країн і США.

Фото: АрміяInform

Нагадаємо, вперше жінки-командири пройдуть перевірку на відповідність стандартам НАТО 2 рівня. Таку ж перевірку проходять військові у Львівській області в межах Rapid Trident.