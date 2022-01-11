70 лет в строю. ВВС Северной Кореи все еще вооружены истребителями МиГ-19

Северная Корея – одна из немногих стран, которая до сих пор сохранила парк самолетов J-6/МиГ-19. Для своей эпохи это были скоростные истребители, но они уже не выдерживают конкуренции.

МиГ-19: усовершенствованные модели МиГ-15 и ее аналога МиГ-17

МиГ-19 был призван исправить недостатки модели МиГ-15 и ее аналога МиГ-17. Несмотря на достойную мощность обоих истребителей по сравнению с их современниками, при приближении к звуковому барьеру у них возникали проблемы с управляемостью.

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Фокус перевел текст Калеба Ларсона об истребителе которому уже 70 лет, но он все еще в строю.

МиГ-19 должен был лучше справляться со сверхзвуковыми скоростями и достигать большей дальности полета, чем МиГ-15 и МиГ-17. В отчетах ВВС США отмечалось, что это "первый советский серийный истребитель, способный развивать сверхзвуковую скорость в крейсерском полете".

Двухмоторный планер МиГ-19 был оснащен новыми двигателями. В совокупности они создавали примерно вдвое большую тягу, чем у МиГ-17.

К четырем узлам подвески МиГ-19 можно было прикрепить боеприпасы или топливные баки. Впрочем, два из четырех узлов предназначались только для топливных баков, что ограничивало огневую мощь МиГ-19.

[ + – ] Схема МиГ-19

Нехватку бомб и ракет истребитель компенсировал тремя 30-миллиметровыми автоматическими пушками. Эти пушки должны были обеспечить превосходство над американскими сверхзвуковыми истребителями и бомбардировщиками, такими как F-4 Phantom времен войны во Вьетнаме.

Американские конструкторы предполагали, что на скоростях более 1 Маха классические перестрелки и пулеметные бои в стиле Второй мировой войны станут неактуальными. Чего инженеры и конструкторы не предусмотрели, так это моменты полета после стремительных маневров, когда воздушная скорость падает. Если на истребителях все же устанавливали пушки, то обычно использовали менее мощные 23-миллиметровые варианты.

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Тяжелые американские F-4, как и большинство американских самолетов вьетнамской эпохи, не обладали достаточной маневренностью на малых скоростях. Именно в такие моменты воздушных боев сравнительно медленные, но более маневренные МиГ-15, 17 и 19 обходили своих американских противников, обезвреживая их мощными и бронебойно-зажигательным снарядами.

Китайская версия Миг: Shinyang J-6

Согласно данным ВВС США, "Советский Союз, Китай, Польша и Чехословакия построили до 10 тысяч МиГ-19 в различных модификациях. МиГ-19 также использовали многие другие страны, включая Кубу, Северный Вьетнам, Северную Корею, Ирак и большинство стран Варшавского договора".

Китайцы были одними из самых крупных заказчиков МиГ-19, но в Китае этот маленький скоростной самолет назывался по-другому.

До китайско-советского раскола СССР и Китай были довольно близки. Советский Союз передал китайцам множество технологий, в числе которых был МиГ-19.

Китайцы смогли произвести довольно много копий МиГа, назвав свою версию Shinyang J-6. Их также экспортировали в Северную Корею, где до сих пор летает около 100 самолетов J-6.

[ + – ] Shinyang J-6. Авиация Северной Кореи до сих пор включает 100 таких самолетов.

Перед закатом: МиГ-19 в Северной Корее, Пакистане и Вьетнаме

Немногие страны располагают флотом J-6, и самый крупный, возможно, принадлежит Северной Корее. Немного МиГ-19 еще осталось во Вьетнаме и Пакистане, хотя, скорее всего, они скоро выработают летный ресурс. Но пока что обе модели в крейсерском эшелоне.

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Об авторе

Калеб Ларсон освещает вопросы обороны для National Interest. Магистр государственной политики, пишущий на темы безопасности США и России, европейской обороны, а также политики и культуры Германии.

Эта статья появилась в апреле 2020 года.