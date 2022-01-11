70 років у строю. ВПС Північної Кореї все ще озброєні винищувачами МіГ-19

Північна Корея – одна з небагатьох країн, яка досі зберегла парк літаків J-6/МіГ-19. Для своєї епохи це були швидкісні винищувачі, але вони не витримують конкуренції.

МіГ-19: удосконалені моделі МіГ-15 та її аналога МіГ-17

МіГ-19 був покликаний виправити недоліки моделі МіГ-15 та її аналога МіГ-17. Незважаючи на гідну потужність обох винищувачів у порівнянні з їхніми сучасниками, при наближенні до звукового бар'єру в них виникали проблеми з керованістю.

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Фокус переклав текст Калеба Ларсона про винищувач, якому вже 70 років, але він усе ще в строю.

МіГ-19 повинен був краще справлятися з надзвуковими швидкостями та досягати більшої дальності польоту, ніж МіГ-15 та МіГ-17. У звітах ВПС США зазначалося, що це " перший радянський серійний винищувач, здатний розвивати надзвукову швидкість у крейсерському польоті".

Двомоторний планер МіГ-19 був оснащений новими двигунами. У сукупності вони створювали приблизно вдвічі більшу тягу, ніж у МіГ-17.

До чотирьох вузлів підвіски МіГ-19 можна було прикріпити боєприпаси чи паливні баки. Утім, два з чотирьох вузлів призначалися лише для паливних баків, що обмежувало вогневу міць МіГ-19.

[ + – ] Схема МіГ-19

Нестачу бомб і ракет винищувач компенсував трьома 30-міліметровими автоматичними гарматами. Ці гармати мали забезпечити перевагу над американськими надзвуковими винищувачами та бомбардувальниками, такими як F-4 Phantom часів війни у В'єтнамі.

Американські конструктори припускали, що на швидкостях понад 1 мах класичні перестрілки та кулеметні бої в стилі Другої світової війни стануть неактуальними. Чого інженери та конструктори не передбачили, так це моменту польоту після стрімких маневрів, коли повітряна швидкість падає. Якщо на винищувачах все ж таки встановлювали гармати, то зазвичай використовували менш потужні 23-міліметрові варіанти.

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Важкі американські F-4, як і більшість американських літаків в'єтнамської епохи, не мали достатньої маневреності на малих швидкостях. Саме в такі моменти повітряних боїв порівняно повільніші, але більш маневрені МіГ-15, 17 і 19 обходили своїх американських супротивників, знешкоджуючи їх потужними та бронебійно-запальними снарядами.

Китайська версія Міг: Shinyang J-6

За даними ВПС США, "Радянський Союз, Китай, Польща та Чехословаччина побудували до 10 тисяч МіГ-19 у різних модифікаціях. МіГ-19 також використали багато інших країн, включаючи Кубу, Північний В'єтнам, Північну Корею, Ірак і більшість країн Варшавського договору" .

Китайці були одними з найбільших замовників МіГ-19, але в Китаї цей швидкісний літак називався по-іншому.

До китайсько-радянського розколу СРСР і Китай були досить близькі. Радянський Союз передав китайцям безліч технологій, серед яких був МіГ-19.

Китайці змогли зробити чимало копій МіГа, назвавши свою версію Shinyang J-6. Їх також експортували до Північної Кореї, де й досі літає близько 100 літаків J-6.

[ + – ] Shinyang J-6. Авіація Північної Кореї й досі включає 100 таких літаків.

Перед заходом сонця: МіГ-19 у Північній Кореї, Пакистані та В'єтнамі

Небагато країн мають флот J-6, і найбільший, можливо, належить Північній Кореї. Небагато МіГ-19 ще залишилося у В'єтнамі та Пакистані, хоча, швидше за все, вони незабаром випрацюють льотний ресурс. Але поки що обидві моделі в крейсерському ешелоні.

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Про автора

Калеб Ларсон висвітлює питання оборони для National Interest. Магістр державної політики, який пише на теми безпеки США та Росії, європейської оборони, а також політики та культури Німеччини.

Ця стаття з'явилася у квітні 2020 року.