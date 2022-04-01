Призывая легионеров на защиту страны, Украине следует изучить успехи и ошибки других, чтобы как можно лучше использовать своих иностранных добровольцев для противостояния натиску России.

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После вторжения России Киев открыл горячие линии посольств и запустил веб-сайты, чтобы привлечь иностранных добровольцев к борьбе Украины за выживание. Набирая легионеров – неграждан или иностранцев, которые вступают в ряды вооруженных сил другого государства, – Украина использует тот же военный инструмент, который долгое время был определяющим для исхода множества войн в истории.

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Фокус перевел текст Элизабет М.Ф. Грасмедер, посвященный иностранным давальцам желающим встать на защиту Украины.

Привлекательность легионеров объясняется в, частности, тем, что правительства, завербовавшие таких добровольцев, могут их непосредственно направлять и контролировать. В отличие от наемников или подрядчиков, легионеры поступают на службу в собственные вооруженные силы государства и подчиняются командованию. В отличие от иностранных боевиков –тех, кто присоединяется к движениям за независимость или повстанческим и террористическим группам, – легионеры сражаются от имени правительства и имеют правовой статус, предоставляемый солдатам-гражданам.

Иностранные легионы и государства, которые их вербуют, все еще ждут своих исследователей, недавняя история позволяет извлечь уроки и выводы, как будто специально созданные для сведения Украины и тех, кто внимательно следит за этим конфликтом. В частности, использование Финляндией легионеров во время Зимней войны показывает, как добровольцы могут не только дать необходимый толчок боевым действиям, но и сплотить международное сообщество.

Инструмент для предотвращения военного поражения

Киев далеко не уникален, обращаясь к легионерам в самые мрачные времена. К услугам иностранных добровольцев прибегало большинство современных государств в тот или иной момент истории. После окончания Холодной войны эта политика стала еще более распространенной. Сегодня более 30 государств включают легионеров в состав своих вооруженных сил. Они служат в армии как демократий, так и автократий – от Австралии, Индии, Великобритании и США до Чада, Ирана, России и Саудовской Аравии. Почему одни государства вербуют легионеров, а другие нет? Мое исследование показывает, что правительства чаще всего открывают свои вооруженные силы для легионеров в одной из двух ситуаций – но в обоих случаях их целью является предотвращение военного поражения.

[ + – ] Привлекательность легионеров объясняется в том числе тем, что правительства, завербовавшие таких добровольцев, могут их непосредственно направлять и контролировать.

В первом случае правительства вербуют иностранцев, пытаясь найти баланс между внутренней политикой, которая делает мобилизацию граждан рискованной, и продолжающейся войной, которая требует от армии дополнительной живой силы. Именно по этим причинам Соединенные Штаты вербовали иностранцев во время Гражданской и мировой войн. Аналогичные мотивы побуждали вербовать легионеров демократические страны, такие как Индия и Канада, и диктатуры, такие как нацистская Германия и фашистская Италия.

Но есть и второй лагерь государств, вербующих легионеров – те, которые, как современная Украина, борются за свое выживание. Когда правительство сталкивается с перспективой аннексии или полного завоевания, оно бросает в бой всех доступных солдат, включая иностранцев. Для государств, столкнувшихся с экзистенциальной угрозой, последствия военного поражения настолько серьезны, что лидеры готовы прибегнуть даже к нестандартной политике, включая привлечение неграждан к боевым действиям.

В каких случаях государства применяют такую политику, в чем ее преимущества, и какие уроки можно извлечь из подобных конфликтов?

Финляндия уже прошла путь, которым следует Украина

Сочетание российского наступления и экспансионистски настроенного лидера в Кремле – крайне неприятный опыт. История сопротивления одной страны дает представление о том, как будет вербовать добровольцев Украина, какие проблемы и преимущества это принесет и как может развиваться конфликт.

В ноябре 1939 года Финляндия оказалась в положении, в котором сегодня находится Украина. Советский Союз давил на страну, склоняя ее к обмену территориями – как утверждала Москва, для защиты Ленинграда. Хельсинки отказался, и Красная Армия вторглась в страну. Как и в случае с Украиной, у Финляндии не было союзников, готовых к прямому военному вмешательству. Решив противостоять давлению Москвы, но опасаясь, что советские требования будут только расти, Хельсинки организовал массированную гражданскую оборону, подкрепленную действующими войсками и резервистами, прошедшими недавнюю гражданскую войну в стране, а также иностранными легионерами.

К концу войны в марте 1940 года в Финляндии было более 12 тысяч легионеров – добровольцев из Дании, Венгрии, Норвегии, Швеции и других стран Европы. Легионеры Финляндии выполняли различные функции: некоторые из них были развернуты вместе с финскими войсками, другие объединялись в отдельные роты и батальоны вместе со своими соотечественниками. Шведский персонал, включая знаменитый Шведский добровольческий корпус, выполнял самые широкие обязанности на передовой, а также предоставлял опыт и оборудование для обеспечения противовоздушной обороны северной Финляндии. Норвежцы и другие европейцы предоставили медицинский персонал для лечения раненых военных и гражданских.

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Помимо наземных войск, развернутых против наступления Красной армии, среди иностранных добровольцев были летчики-истребители, противодействующие советской воздушной мощи. Это была важнейшая форма поддержки, поскольку финские пилоты часто сталкивались с советскими формированиями, в десять и более раз превосходящими их по численности. Датские, венгерские, шведские и другие европейские летчики сбили множество советских самолетов, но ценой тяжелых потерь. Помимо боевых действий и боевой поддержки, легионеры – особенно из Швеции и США – занимали видное место в пропаганде, использовавшейся для привлечения внимания и симпатии международного сообщества к Финляндии.

Хотя Финляндия, безусловно, проиграла и Зимнюю войну, и последовавшую за ней Войну продолжения, она все же избежала худшего исхода, который планировал Иосиф Сталин, приняв решение о вторжении – поглощения страны Россией или установления марионеточного правительства, поддерживающего Москву. Находясь на грани истощения из-за превосходящей численности Красной армии, Финляндия была вынуждена принять условия переговоров, навязанные Москвой, уступив Советскому Союзу около 10% своей территории.

Уроки финских легионеров для Украины

Для Киева опыт Финляндии в военное время и использование легионеров дают повод для оптимизма и осторожности. Анализ политики Хельсинки позволяет извлечь уроки, которые при правильном применении могут позволить Киеву избежать ошибок, не давших Финляндии максимально эффективно использовать своих легионеров на поле боя.

Во-первых, основным препятствием в наборе добровольцев были логистические проблемы, связанные с переброской иностранных легионеров на финский фронт.

Хотя качество войск, безусловно, имеет значение, Москва смогла развернуть полумиллионную армию, что более чем в два раза больше, чем войска Финляндии.

Помимо огромной разницы в численности личного состава, Финляндия не смогла эффективно использовать иностранных добровольцев из-за неуступчивости и даже прямого противодействия ключевых региональных государств. Например, нацистская Германия во время Зимней войны не давала потенциальным новобранцам проехать в Финляндию через свою территорию, что приводило к значительным задержкам, так как добровольцы прибывали на фронт окольными путями.

Для Украины опыт Финляндии подчеркивает, что поддержание хороших связей и коммуникаций с соседями является важным условием успешного призыва легионеров.

Во-вторых, опыт Финляндии подчеркивает значение тщательной проверки и продуманного, организованного подхода к привлечению иностранных добровольцев.

Финляндия и поддерживающие ее региональные правительства упорно работали над тем, чтобы легионерами становились преданные и опытные профессиональные военные. Учитывая острую нехватку оружия и боеприпасов в начале войны, Финляндии нужны были легионеры, которых можно было отправить на землю или в воздух, не забирая технику от своих собственных гражданских войск.

Стандарты отбора, которые стремится поддерживать Украина – например, требование для кандидатов участвовать в отборочных собеседованиях, приоритет для лиц с предыдущим военным и медицинским опытом, подписание контракта и оценивание навыков добровольцев, прежде чем те будут направлены в подразделение – вполне способны обеспечить Киеву возможность быстро привлекать и оснащать боеспособный персонал.

В-третьих, опыт Финляндии подчеркивает, что государства, набирающие легионеров – особенно сталкиваясь с гораздо более крупным противником, – должны планировать будущее так же тщательно, как рассчитывать свои непосредственные потребности в рабочей силе и расставлять приоритеты.

Численность всегда была ахиллесовой пятой Финляндии. Иностранные легионеры Финляндии в основном были ветеранами и первоклассными бойцами, но это также означало, что Хельсинки отказался от десятков тысяч жаждущих добровольцев, которыми можно было бы пополнить недоукомплектованные части, ослабленные потерями на поздних этапах войны.

К началу 1940 года, когда собственные потери Финляндии возросли, а советские власти перебросили на фронт еще больше войск, проблема численности вновь вышла на первый план. Небезосновательно отдавая предпочтение высококачественным новобранцам, Финляндия не спешила воспользоваться энтузиазмом добровольцев, не являвшихся ветеранами.

Хельсинки начал смягчать свои строгие критерии отбора иностранцев только в январе 1940 года, и в это же время были созданы первые тренировочные лагеря для невоеннослужащих. Только за несколько дней до окончания войны Финляндия создала административные и штабные учреждения для управления добровольцами.

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Хотя Украина вряд ли столкнется с таким серьезным численным превосходством, как ее скандинавские коллеги, опыт Финляндии подтверждает истину, которую знают специалисты по военному обеспечению и логистике: лучшее время, чтобы начать долгосрочное планирование, – сейчас.

Наконец, Зимняя война показывает, что легионеры могут быть полезны и без участия в боевых действиях. Участие легионеров в Зимней войне склоняло мнение широкой международной общественности в пользу Хельсинки, что в конечном итоге облегчило доступ Финляндии к необходимым поставкам. Как и в случае с Украиной, мировое сообщество считало Москву виновной в развязывании Зимней войны.

В сочетании с участием международных добровольцев образ доблестных, но малочисленных финских военных, сражающихся с Красной армией, помог привлечь международную помощь в Хельсинки. Хотя эта помощь начиналась в форме общественных сборов и благотворительных акций – подобно "армии хакеров" и гражданским пожертвованиям, помогающим Украине, – общественная симпатия к делу Финляндии в конечном счете помогла оказать давление на европейские правительства, которые также предоставили свою помощь, хотя и с опозданием. Франция, Великобритания, Венгрия, Швеция и Соединенные Штаты в конечном итоге направили на помощь финской обороне самолеты, боеприпасы и другие материалы.

[ + – ] К началу 1940 года, когда собственные потери Финляндии возросли, а советские власти перебросили на фронт еще больше войск, проблема численности вновь вышла на первый план. Фото: HULTON ARCHIVE

За две недели Украина достигла впечатляющих результатов, создавая новейший в мире иностранный легион – более 20 тысяч добровольцев.

Помимо боевого опыта и специализированной подготовки, которую могут предоставить и уже предоставляют иностранные рекруты, Киев также работает над тем, чтобы перевести симпатии мировой общественности в широкую военную поддержку со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Поскольку истории об американских и европейских легионерах постоянно появляются в новостях, у президента Украины есть фундамент для того, чтобы попытаться склонить внутреннюю американскую и европейскую аудиторию к большей поддержке. Даже если его усилия не приведут к прямому военному вмешательству, к которому он стремился, его попытки придать борьбе за выживание Украины международный характер уже принесли стране финансовую помощь на сотни миллионов долларов, а также легкого и тяжелого вооружения на аналогичную сумму.

Хотя надежды на продолжение переговоров не угасают, Киев полон решимости сделать все возможное, чтобы обеспечить выживание Украины. Призывая легионеров на защиту страны, Украине было бы неплохо изучить успехи и ошибки своего соседа, чтобы как можно лучше использовать своих иностранных добровольцев для противостояния натиску России.

Об авторе

Элизабет М.Ф. Грасмедер – аналитик внешней политики в правительстве США и адъюнкт-профессор политики национальной безопасности в Университете Дьюка. Она публиковала материалы об иностранных легионах и легионерах в журналах International Security и Washington Post. Сейчас пишет книгу о том, почему современные правительства вербуют иностранных солдат. Высказанные здесь мнение является ее собственным и не отражает официальную позицию правительства США.