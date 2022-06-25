"Между НАТО и Россией нет войны": Столтенберг рассказал, как установят мир в Украине

Генсек Североатлантического Альянса пообещал увеличить военную помощь украинцам, чтобы усилить позицию Киева на переговорах.

НАТО продолжает помогать Украине, несмотря на то, что не воюет с Россией. В интервью испанской газете El Pais генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг предположил, что вооруженный конфликт удастся остановить дипломатическим путем.

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По его мнению, война с большой вероятностью закончится в результате переговоров. Для этого НАТО намерено максимально усилить позицию Украины, чтобы она "оставалась суверенной и независимой европейской нацией. Для этого Альянс будет оказывать военную и экономическую поддержку, а также призывать к введению новых антироссийских санкций.

"Мы помогаем Украине, потому что мы просим об этом", — подчеркнул Йенс Столтенберг. — "Между НАТО и Россией нет тотальной войны. Но принимать мир, как должное, всегда рискованно".

Йенс Столтенберг также рассказал о важности саммита НАТО в Мадриде, который запланирован на 28-30 июня. Как уверяет генсек, в рамках мероприятия страны-участники согласуют увеличение численности войск и обсудят оперативное реагирование на угрозы с применением большого количества военной техники. Кроме того, они должны утвердить большой пакет помощи Украине.

"Это будет историческое событие, прежде всего потому, что 30 союзников собираются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе со времен окончания второй мировой войны", — объяснил глава НАТО. "В центре внимания, конечно, Россия и Украина, но нельзя забывать и о других угрозах, включая терроризм или нестабильность в Северной Африке и Сахеле. Вот почему мы собираемся усилить наше сотрудничество со странами юга и согласовать новый пакет поддержки Мавритании, чтобы помочь в борьбе с терроризмом, пограничном контроле и укреплении ее обороны и безопасности".

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Мадриде Россию объявят угрозой безопасности. Пока в Стретегической концепции Альянса страна указана партнером. Генеральный секретарь подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину, но не собирается посылать своих солдат на войну с Россией. По его мнению, при помощи западного вооружения украинская армия сможет самостоятельно вытеснить неприятеля с территории Донбасса.

Появилась информация, что на Мадридском саммите НАТО страны Балтии попросят увеличить войска на своей территории. Эстония, Латвия и Литва обеспокоены военной агрессии России и выступают за размещение дополнительных баз военно-политического блока.