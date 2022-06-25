"Між НАТО та Росією немає війни": Столтенберг розповів, як встановлять мир в Україні

Генсек Північноатлантичного Альянсу пообіцяв збільшити військову допомогу українцям, аби посилити позицію Києва на переговорах.

НАТО продовжує допомагати Україні, незважаючи на те, що не воює з Росією. В інтерв'ю іспанській газеті El Pais генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг припустив, що збройний конфлікт вдасться зупинити дипломатичним шляхом.

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На його думку, війна з великою ймовірністю закінчиться внаслідок переговорів. Для цього НАТО має намір максимально посилити позицію України, щоб вона "залишалася суверенною та незалежною європейською нацією". Для цього Альянс надаватиме військову та економічну підтримку, а також закликатиме до введення нових антиросійських санкцій.

"Ми допомагаємо Україні, тому що ми просимо про це", — наголосив Єнс Столтенберг. — "Між НАТО і Росією немає тотальної війни. Але приймати мир як належне завжди ризиковано".

Єнс Столтенберг також розповів про важливість саміту НАТО в Мадриді, який заплановано на 28-30 червня. Як запевняє генсек, у межах заходу країни-учасники погодять збільшення чисельності військ та обговорять оперативне реагування на загрози із застосуванням великої кількості військової техніки. Крім того, вони мають затвердити величезний пакет допомоги Україні.

"Це буде історична подія, перш за все тому, що 30 союзників збираються у розпал найбільшої безпекової кризи в Європі з часів закінчення Другої світової війни", — пояснив глава НАТО. "У центрі уваги, звичайно, Росія та Україна, але не можна забувати і про інші загрози, включаючи тероризм чи нестабільність у Північній Африці та Сахелі. Ось чому ми збираємося посилити нашу співпрацю з країнами півдня та узгодити новий пакет підтримки Мавританії, щоб допомогти у боротьбі з тероризмом, прикордонному контролі та зміцненні її оборони та безпеки".

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що на саміті НАТО в Мадриді Росію оголосять загрозою безпеці. Поки що в Стратегічній концепції Альянсу країна вказана партнером. Генеральний секретар наголосив, що НАТО підтримує Україну, але не збирається посилати своїх солдатів на війну з Росією. На його думку, за допомогою західного озброєння українська армія зможе самостійно витіснити ворога з Донбасу.

З'явилася інформація про те, що на Мадридському саміті НАТО країни Балтії попросять збільшити війська на своїй території. Естонія, Латвія та Литва стурбовані воєнною агресією Росії та виступають за розміщення додаткових баз військово-політичного блоку.