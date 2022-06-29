Минобороны РФ выдало видео уничтожения САУ "Пион" за французскую САУ Caesar

Телеканал "Звезда" опубликовал видео с якобы острова Кубанский, однако на самом деле этот ролик уже публиковался три недели назад.

Телеканал Минобороны РФ "Звезда" опубликовал видео уничтожения якобы французской САУ Caesar. Об этом сообщается в их телеграм-канале.

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Подпись к видео гласит, что российским войскам удалось уничтожить САУ Caesar, которую передали ВСУ. На кадрах видна техника, которую накрывают из реактивной артиллерии. Впоследствии она загорается. Утверждается, что видео было снято на острове Кубанский.

Однако на телеграм-канале Vae Victis обратили внимание на то, что это видео уже публиковалось. На кадрах на самом деле САУ "Пион" и снято оно было не на острове Кубанский, а в районе Бахмута, что в Донецкой области.

"Я так понимаю, Министерство обороны Российской Федерации решило сурово ответить на продолжающиеся обстрелы Змеиного, но так как сделать они ничего не могут, то решили прибегнуть к хитрой стратегии "перекрытие", — иронизирует автор канала.

Оригинальное видео только публиковал пропагандист Александр Коц 9 июня.

Напомним, Минобороны РФ утверждает, что они нанесли удар в Кременчуге по ангару с оружием, а не торговому центру. "Амстор" загорелся впоследствии детонации.

В британской разведке также сообщили, что РФ не планировала обстреливать ТЦ в Кременчуге. Все из-за низкой точности ракеты Х-22.