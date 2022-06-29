Міноборони РФ видало відео знищення САУ "Піон" за французьку САУ Caesar

Телеканал "Зірка" опублікував відео з нібито острова Кубанський, проте насправді цей ролик уже публікувався три тижні тому.

Телеканал Міноборони РФ "Зірка" опублікував відео знищення нібито французької САУ Caesar. Про це повідомляється в їхньому телеграм-каналі.

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Підпис до відео свідчить, що російським військам вдалося знищити САУ Caesar, яку передали ЗСУ. На кадрах видно техніку, яку накривають з реактивної артилерії. Згодом вона спалахує. Стверджується, що відео було знято на Кубанському острові.

Однак на телеграм-каналі Vae Victis звернули увагу, що це відео вже публікувалося. На кадрах насправді САУ "Піон" і знято воно було не на острові Кубанський, а в районі Бахмута, що в Донецькій області.

"Я так розумію, Міністерство оборони Російської Федерації вирішило суворо відповісти на обстріли Зміїного, що продовжуються, але оскільки зробити вони нічого не можуть, то вирішили вдатися до хитрої стратегії "перекриття", — іронізує автор каналу.

Оригінальне відео лише публікував пропагандист Олександр Коц 9 червня.

Нагадаємо, Міноборони РФ стверджує, що вони завдали удару в Кременчуці по ангару зі зброєю, а не торговому центру. "Амстор" спалахнув через детонацію.

У британській розвідці також повідомили, що РФ не планувала обстрілювати ТЦ у Кременчуці. Все через низьку точність ракети Х-22.