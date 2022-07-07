Британский адмирал обсудил с Залужным дальнейшие перспективы военной помощи Украине

Адмирал Тони Радакин отметил мужество, стойкость и изобретательность бойцов ВСУ в противостоянии незаконной и варварской агрессии России.

Начальник Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин приехал в Киев и встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Об этом британский военный сообщил в своем Twitter.

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В комментариях Радакин написал, что цель его 48-часового визита состоит в том, чтобы лучше понять оперативную обстановку и обсудить с главнокомандующим перспективу дальнейшей помощи Украине. Также адмирал обсудит вопрос о том, как помочь другим западным союзникам поддерживать ВСУ в последующие недели и месяцы.

"Для меня честь посетить Киев и встретиться с моим украинским коллегой генералом Залужным. Я полон восхищения Вооруженными Силами Украины, их мужеством, стойкостью и изобретательностью в противостоянии незаконной и варварской агрессии России", – заявил Радакин.

Отметим, что в Генштабе ВСУ не прокомментировали встречу двух военачальников. Также не раскрыл подробности визита и Залужный. Как сообщил сайт "Гордон", Залужный и Радакин перед встречей провели ряд телефонных разговоров.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня, 7 июля, подал в отставку. Он официально заявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Ранее министры Великобритании начали покидать правительство Бориса Джонсона. За два дня от постов отказались 38 чиновников, среди которых консерваторы Рут Эдвардс, Питер Гибсон, министр по вопросам защиты Рейчел Маклин, торговый представитель Дэвид Дугид и секретарь парламента Джеймс Сандерленд.