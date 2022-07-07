Британський адмірал обговорив із Залужним подальші перспективи військової допомоги Україні

Адмірал Тоні Радакін виділив мужність, стійкість та винахідливість бійців ЗСУ у протистоянні незаконній та варварській агресії Росії.

Начальник Збройних сил Великобританії адмірал Тоні Радакін приїхав до Києва та зустрівся з Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним. Про це британський військовий повідомив у своєму Twitter.

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У коментарях Радакін написав, що мета його 48-годинного візиту полягає в тому, щоб краще зрозуміти оперативну ситуацію та обговорити з головнокомандувачем перспективу подальшої допомоги Україні. Також адмірал обговорить питання про те, як допомогти іншим західним союзникам підтримувати ЗСУ у наступні тижні та місяці.

"Для мене честь відвідати Київ і зустрітися з моїм українським колегою генералом Залужним. Я сповнений захоплення Збройними Силами України, їхньою мужністю, стійкістю та винахідливістю у протистоянні незаконній та варварській агресії Росії", — заявив Радакін.

Зазначимо, що у Генштабі ЗСУ не прокоментували зустріч двох воєначальників. Також не розкрив подробиці візиту й Залужний. Як повідомив сайт "Гордон", Залужний та Радакін перед зустріччю провели низку телефонних розмов.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні, 7 липня, подав у відставку. Він офіційно заявив, що ухвалив рішення піти з посад прем'єр-міністра Великобританії та лідера Консервативної партії.

Раніше міністри Великобританії почали залишати уряд Бориса Джонсона. За два дні від посад відмовилися 38 чиновників, серед яких консерватори Рут Едвардс, Пітер Гібсон, міністр з питань захисту Рейчел Маклін, торговий представник Девід Дугід та секретар парламенту Джеймс Сандерленд.