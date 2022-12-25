Доступность для всех. Как "доработать" украинские города для комфорта военных с ампутациями

Проблема безбарьерности и доступности городов для Украины не нова, но полномасштабная война с РФ приводит к значительному количеству ранений, среди которых есть ампутации конечностей. Фокус разобрался, как нужно улучшать и восстанавливать украинские города для беспрепятственного передвижения всех категорий населения.

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Уже скоро год, как начался полномасштабный этап восьмилетней войны РФ против Украины. С каждым днем война калечит все больше людей. Проблема доступности городов для Украины не нова, однако она становится более актуальной с каждым новым днем противостояния.

Официальные данные о количестве раненых в Генштабе не озвучивают — информация слишком чувствительна. Цифры, озвученные президентом Владимиром Зеленским, звучат так: на одного погибшего приходится 4-5 раненых военнослужащих. А погибших, как недавно заявлял Михаил Подоляк, около 13 тысяч украинских военных. Получается, что раненых не менее 40 тысяч. Часть из этих ранений них завершатся ампутацией конечностей.

Фокус разбирался, как возвращать военных с ампутациями в украинские города.

Война артиллерии

Наибольшее количество ранений и смертей на фронте приносит артиллерия. В самые ожесточенные дни на фронте могут быть сотни ранений в сутки. Поэтому важный вызов для тех, кто занимается разработкой городской инфраструктуры — это создание доступной среды в украинских населенных пунктах, чтобы военные после реабилитации чувствовали себя полноценной частью общества.

[ + – ] Наибольшее количество ранений и смертей на фронте приносит артиллерия

Проблема доступности есть повсюду: социальные учреждения, транспорт, дома — все это должно быть безбарьерным или приспособленным для людей с инвалидностью.

Фокус обратился к архитектору и городскому планировщику Николаю Горохову, а также к военнослужащему Нацгвардии из бригады имени полковника Петра Болбочана Алексею Щербине, чтобы разобраться в путях решения проблемы и узнать, как проходили этот путь в Польше и США. Польша выбрана как сосед, на которого часто ориентируются в Украине, а Соединенные Штаты — как государство, военнослужащие которого участвовали в различных войнах.

Доступное пространство. Современные методы урбанистики в Варшаве

Варшава в 2020 году получила награду Европейского комитета как самый доступный город в Центральной и Восточной Европе. За относительно короткое время город провел значительные изменения в сторону доступности. В Еврокомиссии отмечают, что Варшава стала примером того, как за несколько лет можно улучшить доступность города.

[ + – ] Пешеходные переходы с тактильной плиткой в Варшаве Фото: Фокус [ + – ] Принципы урбанизма в Варшаве Фото: Фокус

В Варшаве повсюду устанавливают тактильную плитку для слабовидящих, все станции метро и автобусы были доработаны для доступности. Согласно официальным данным, все 87 автобусов на маршрутах имеют низкий пол. С трамваями ситуация несколько хуже — только 60% трамваев оборудованы низким полом. В варшавском метрополитене первый и последний вагоны оборудованы специально для людей с инвалидностью. А при входе в метрополитен станции оборудованы специальными лифтами.

[ + – ] В Варшаве более 50% трамваев с низким полом [ + – ] Метрополитен в Варшаве приспособлен для людей с инвалидностью [ + – ] Метрополитен в Варшаве приспособлен для людей с инвалидностью

Кроме того, в Варшаве вводится практика безбарьерной среды в общественных местах и в домах. Разумеется, есть разница в бюджетах, но опустить до земли уровень бордюра — это не сильно большой удар по бюджету.

У Варшавы есть генеральный план развития, где заложены требования к безарьерности. Сейчас в городе работают над введением изменений в улицы. Планируется сделать их доступными для всех и акцентировать внимание на озеленении городов, сужением проезжих частей и увеличению велодорожек. Одна из польских компаний победила в конкурсе, и вот как они планируют изменить столицу Варшавы.

[ + – ] Какой будет Варшава через несколько лет [ + – ] Какой будет Варшава через несколько лет [ + – ] Какой будет Варшава через несколько лет

Реализация доступности в США

Несмотря на то, что Соединенные Штаты считаются автомобилизованной страной, во времена масштабных войн, в которых участвовали американские военные, было найдено много решений для создания доступного пространства. С урбанистической точки зрения проблематика доступности городов не нова, ее решением начали заниматься еще в прошлом веке. В 1973 году в США приняли закон о реабилитации, который регулирует права людей с инвалидностью. Его приняли за два года до завершения 20-летней войны во Вьетнаме: она принесла более 300 тысяч раненых, из которых половина нуждалась в госпитализации.

[ + – ] Война во Вьетнаме привела к 300 тысячам раненых военных ВС США Фото: NYT

Также в 1990 году в США приняли закон ADA – Americans with Disabilities Act. Этот закон защищает людей с ограниченными возможностями от дискредитации. Он содержит ряд положений и норм, регулирующих многие сферы:

бизнес

парковочные зоны

правила общения

правила обслуживания

требования к животным поводырей

требования к общественному пространству

требования к образовательным учреждениям

К примеру, если в магазине невозможно убрать лестницу для безбарьерного доступа, то бизнес обязан сделать так, чтобы человека могли обслужить с улицы. Ниже приведены фрагменты американских гайдлайнов для бизнеса — как сделать общественное пространство доступным для людей с ограниченными возможностями.

[ + – ] Американское законодательство дает четкие и простые объяснения, как должны обслуживать людей с инвалидностью

Американский дизайнер Рон Мэйнс выделил 7 правил универсального дизайна:

Равенство и доступность использования Гибкость использования Простота и интуитивность использования Доступность изложенной информации Терпимость к ошибкам Малые физические усилия Наличие нужного размера, места, места.

Именно это и должно стать основой при восстановлении украинских населенных пунктов.

Как улучшить то, что есть в Украине

Согласно государственным строительным нормам, в Украине доступными должны быть общественные места для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, в 2020 году также был принят так называемый "закон о пандусе". Это нормы, позволяющие делать пандусы даже без документов о праве собственности или пользовании землей. Однако согласно данным Минрегиона, абсолютное большинство пандусов установлены с нарушениями. Пандус могут устанавливать без соблюдения правил: делать его без перил, или слишком узким, или с таким углом наклона, что им невозможно воспользоваться без помощи постороннего человека. Кроме этого, существует проблема с тактильной плиткой, потому что она не всегда устанавливается там, где это действительно нужно.

[ + – ] Пандус есть, но без перил его использование превращается в аттракцион ловкости Фото: Фокус [ + – ] Пандус есть, но угол его такой, что без помощи не забраться [ + – ] И перила есть, и наклон правильный, но пандус загородили генератором Фото: Фокус

Существует несколько универсальных принципов дизайна:

безбарьерность;

универсальность;

доступность.

Основываясь на этих принципах и правилах универсального дизайна и создаются условия, при которых военные не будут чувствовать себя уязвимыми. При этом в Украине есть множество успешных примеров реализации доступного пространства и заведений.

[ + – ] Улица Короленко в Днепре [ + – ] Инклюзивный парк в Днепре [ + – ] Дворцовая площадь во Львове

Архитектор и городской планировщик Николай Горохов отмечает, что проблема еще и в том, что украинское общество мало информировано о доступности пространства. А ведь город должен быть открытым и дружелюбным не только для "молодых и здоровых", но и для других групп населения, например, для пожилых людей или мам с колясками.

По мнению архитектора, законодательная база в Украине неплохая. Есть вопросы к ее реализации, а также местным архитектурным департаментам и бизнесменам.

"Проблема в том, как приспособить к этим потребностям пространство, сложившееся за прошлые годы или даже столетие. Это можно преодолеть лишь тщательным вниманием к этому вопросу. Архитектурные департаменты в муниципальных органах власти должны обязательно учитывать эти вопросы при проведении ремонтов и реконструкций и требовать того же от бизнеса", – говорит Горохов Фокусу.

Военнослужащий Алексей Щербина в комментарии для Фокуса поделился своим опытом реабилитации и передвижения по городу. Боец получил ранение в Харьковской области. В один из вечеров вражеский танк обстрелял окоп бойцов. Осколок пробил ногу Алексея насквозь.

[ + – ] Вражеский обломок пробил насквозь стопу Алексея Щербины Фото: Личный архив Алексея Щербины

Побратимы вытащили парня в другой окоп и оказали первую помощь, потому что турникет, который наложил Алексей себе сам, слетел от ударной волны. Врачи ампутировали стопу и сейчас боец уже научился ходить с протезом. В начале, как рассказал Алексей Фокусу, было сложно. Беспокоили фантомные боли и сама по себе нога. Благодаря усилиям врачей, нацгвардеец уже встал на ноги и полноценно перемещается по городу. Реабилитация продолжается и защитник ходит к специалистам и в спортзал.

[ + – ] Алексей Щербина в ходе реабилитации после ранения Фото: Личный архив Алексея Щербины

Сначала трудно было ходить с протезом, нужно было привыкнуть к новым условиям. Особенно много трудностей доставляли лестницы.

[ + – ] Бойцам с ампутацией конечностей сложно преодолевать ступеньки на первых этапах реабилитации Фото: Фокус

"В начале привыкания к протезу всегда будет сложно ходить. После занятий и между ними я пользовался коляской для передвижения, чтобы нога отдыхала и не болела. Но все эти боли со временем исчезают и ходить в протезе комфортно и безболезненно", — делится опытом Алексей.

Нацгвардеец подчеркивает, что сейчас он чувствует себя хорошо. И единственная проблема при передвижении по городу сейчас — это гололед. А вот лестница, благодаря врачам, уже перестала быть такой большой преградой. Щербина считает, что многое зависит от самого человека. Очень важно не опускать руки и двигаться дальше.

Кроме ранений с частичной ампутацией одной конечности бывают ситуации, когда бойцы теряют обе ноги. Эта ситуация труднее, ведь придется передвигаться либо на инвалидной коляске, либо с протезами на обеих ногах. А кроме ампутаций могут быть проблемы со зрением или слухом в результате различных контузий и осколочных ранений.

Как же восстанавливать украинские города?

Архитектор Николай Горохов отмечает, что восстанавливать украинские города нужно будет уже с учетом доступности и безбарьерности. В этом Украине помогут примеры Западной Европы и Северной Америки.

"И это касается не только доступности. Это и партисипация, новые подходы к озеленению, мобильности, городскому дизайну и так далее. Собственно, эти подходы уже давно существуют и работают в других странах. Нам нужно будет их реализовывать у себя", — поясняет Николай Горохов.

[ + – ] Проект восстановления харьковской Северной Салтовки от EgoHouse [ + – ] Проект восстановления харьковской Северной Салтовки от EgoHouse [ + – ] Проект восстановления харьковской Северной Салтовки от EgoHouse

Если сразу заложить в восстановление городов принципы доступности, это существенно сэкономит деньги, потому что не надо будет что-то "допиливать" после восстановления. Поэтому важно не только иметь план восстановления, но и генеральный план развития украинских городов на годы, а лучше — на десятилетие вперед.

Проводить конкурсы с привлечением западных студий, брать пример с Западной Европы. В Украине прогресс в доступности наметился еще с 2014 года. Как отмечает архитектор Николай Горохов, в 2015 году тактильная разметка и тротуары в один уровень с дорогой можно было увидеть только в центре Киева. А сейчас подобными переходами в Украине уже никого не удивить.

Материал создан при поддержке проекта "Освіта з Накипіло" и DW Akademie в Украине.

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