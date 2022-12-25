Доступність для всіх. Як покращити українські міста для комфорту військових з ампутаціями

Проблема безбарʼєрності і доступності міст для України не нова, але повномасштабна війна з РФ призводить до значної кількості поранень, серед яких, на жаль, є ампутації кінцівок. Тому Фокус розібрався, як треба покращувати та відбудовувати українські міста для безперешкодного пересування всіх категорій населення.

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Вже скоро рік як триває повномасштабний етап восьмирічної війни РФ проти України. З кожним днем війна калічить все більше людей. Проблема доступності міст для України не нова, проте вона стає актуальнішою з кожною новою добою протистояння.

Офіційні дані щодо кількості поранених в Генштабі не озвучують через чутливість інформації. Останні цифри, які озвучував президент Володимир Зеленський, звучать так, що на одного загиблого приходиться 4-5 поранених військовослужбовців. А загиблих, як нещодавно заявляв Михайло Подоляк, близько 13 тис українських військових. Відтак виходить, що поранених вiйськових щонайменше 40 тисяч. Певна кількість бійців втрачають кінцівки та отримують інвалідність.

Фокус розібрався, як повертати військових з ампутаціями до нормального життя в українських містах.

Війна артилерії

Найбільшу кількість поранень та смертей на фронті завдає артилерія. В найгарячіші дні на фронті можуть бути сотні поранень за добу. Тому важливим викликом є створення доступного середовища в українських населених пунктах, щоб військові після реабілітації відчували себе повноцінною частиною суспільства.

[ + – ] Найбільшу кількість поранень та смертей на фронті завдає артилерія

Сфери, в яких існує проблема доступності, є всюди: соціальні установи, транспорт, будинки — все це має бути безбарʼєрним або пристосованим до людей з інвалідністю.

Фокус звернувся до архітектора та міського планувальника Миколи Горохова та військовослужбовця Нацгвардії з бригади імені полковника Петра Болбочана Олексія Щербини, щоб розібратися у шляхах вирішення проблеми та те, як з цим боролись в Польщі та США. Польща як приклад сусіда, на якого часто орієнтуються в Україні, а Сполучені Штати як держава, військовослужбовці якої багато воювали в інших країнах.

Реалізація у Варшаві

Варшава в 2020 році отримала винагороду Європейського комітету як найдоступніше місто в центральній та східній Європі. Це вдалося зробити завдяки тому, що за відносно короткий час місто зробило значні зміни в бік доступності. В Єврокомісії відзначають, що Варшава стала прикладом того як за декілька років можна покращити доступність міста.

[ + – ] Пішохідні велодоріжки з тактильною плиткою у Варшаві Фото: Фокус [ + – ] Принципи урбанізму в Варшаві Фото: Фокус

В місті всюди встановлюють тактильну плитку для слабозрячих, всі станції метро та автобуси переробили для доступності. Згідно з офіційними даними, всі 87 автобусів в місті є низькопольними. З трамваями ситуація трохи гірше і лише 60% трамваїв обладнані низькою підлогою. В підземці перший і останній вагони обладнані спеціально для людей з інвалідністю. А для входу в метрополітен станції обладнані спеціальними ліфтами.

[ + – ] У Варшаві понад 50% трамваїв з низькою підлогою [ + – ] Метрополітен у Варшаві пристосований для людей з інвалідністю [ + – ] Метрополітен у Варшаві пристосований для людей з інвалідністю

Окрім цього у Варшаві запроваджують практику безбарʼєрного середовища у публічних місцях та у будинках. Звісно, є різниця у бюджетах, але опустити до землі рівень бордюру — це не сильно вдарить по кошторису.

Варшава має генеральний план розбудови, де закладені вимоги до безарʼєрності. Зараз в місті працюють над впровадженням змін у вулиці. Планується зробити їх доступними для всіх та робити акцент на озелененні міст, звуженням проїжджих частин та збільшенню велодоріжок. Одна з польських компаній перемогла у конкурсі і ось як вони планують змінити столицю Варшави.

[ + – ] Якою буде Варшава за кілька років [ + – ] Якою буде Варшава за кілька років [ + – ] Якою буде Варшава за кілька років

Реалізація в США

Попри те, що Сполучені Штати вважаються автомобілізованою країною, в часи масштабних війн, в яких брали участь американські військові, теж було багато поранень з інвалідизацією та іншими проблемами. Тому з урбаністичної точки зору проблематика доступності міст не нова для України, а її вирішенням почали займалися ще в минулому столітті. В 1973 році в США прийняли закон про реабілітацію, який врегульовує права людей з інвалідністю. Його прийняли за два роки до завершення 20-річної війни у Вʼєтнамі, яка принесла понад 300 тисяч поранених, з яких половина потребувала госпіталізації.

[ + – ] Війна у Вʼєтнамі призвела до 300 тисяч поранених військових ЗС США Фото: NYT

Також у 1990 році в США прийняли закон ADA — Americans with Disabilities Act. Це закон, який захищає людей з обмеженими можливостями від дискредитації. Він має в собі ряд положень та норм, які регулюють багато сфер:

бізнес

паркувальні зони

правила спілкування

вимоги до обслуговування

вимоги до тварин поводирів

вимоги до громадського простору

вимоги до освітніх закладів

Наприклад, якщо в магазині неможливо прибрати сходи для безбарʼєрного доступу, то бізнес забовʼязаний зробити так, щоб людину могли обслужити з вулиці. Нижче приведені вирізки з американським гайдлайном для бізнесу.

[ + – ] Американське законодавство дає чіткі та прості роз'яснення як мають надавати обслуговування людям з інвалідністю

Американський дизайнер Рон Мейс виділив 7 правил універсального дизайну:

Рівність та доступність використання Гнучкість використання Простота й інтуїтивність використання Доступність викладеної інформації Терпимість до помилок Малі фізичні зусилля Наявність необхідного розміру, місця, простору.

Саме це і має бути в основі відбудови українських населених пунктів.

Як покращити те, що є

Згідно із державними будівельними нормами, в Україні доступними мають бути громадські місця для людей з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення, у 2020 році також було прийнято "закон про пандуси". Це норми, які дозволяють робити пандуси навіть без документів на право власності чи користування землею. Але згідно з даними Мінрегіону, абсолютна більшість пандусів були зроблені з порушеннями. Пандус можуть встановлювати без дотримання правил: робити його без поруччя або ж завузьким чи з таким кутом нахилу, що ним неможливо скористатись без допомоги сторонньої людини. Окрім цього існує проблема з тактильною плиткою, бо вона не завжди встановлюється там, де це дійсно потрібно.

[ + – ] Пандус є, але без поруччя це виливається в атракціон з ловкості Фото: Фокус [ + – ] Пандус є, але кут його такий, що без допомоги на нього не зібратися [ + – ] І поруччя є, і нахил правильний, але його загородили генератором Фото: Фокус

Існує кілька універсальних принципів:

безбарʼєрність;

універсальність;

доступність.

Базуючись на універсальних принципах створюється атмосфера, за якої військовий почуватиме себе комфротно. При тому в Україні є вже багато успішних прикладів реалізації доступного простору і закладів.

[ + – ] Вулиця Короленка в Дніпрі [ + – ] Інклюзивний парк в Дніпрі [ + – ] Двірцева площа у Львові

Архітектор та міський планувальник Микола Горохов відзначає, що проблема ще й в тому, що суспільство малопроінформоване у доступності простору. Адже він має бути не лише для "молодих і здорових", але й для інших груп населення, наприклад, для літніх людей чи мам з колясками.

Станом на сьогодні, на думку архітектора, в Україні непогана законодавча база. Є питання до її реалізації, а також до місцевих архітектурних департаментів та бізнесменів.

"Проблема в тому, як пристосувати до цих потреб простір, який склався за минулі роки чи навіть сторіччя. Це можна подолати лише ретельною увагою до цього питання. Архітектурні департаменти в муніципальних органах влади мають обов'язково враховувати ці питання під час проведення ремонтів та реконструкцій і вимагати того ж самого від бізнесу", – сказав Горохов Фокусу.

Військовослужбовець Олексій Щербина в коментарі для Фокусу поділився своїм досвідом реабілітації та пересуванням містом. Боєць отримав поранення в Харківській області. В один з вечорів ворожий танк відпрацював по окопу бійців. Уламок пробив ногу Олексія наскрізь.

[ + – ] Ворожий уламок пробив наскрізь стопу Олексія Щербини Фото: Особистий архів Олексія Щербини

Побратими витягли його в інший окоп й надали першу допомогу, бо турнікет, який наклав Олексій собі сам, злетів від ударної хвилі. Лікарі йому ампутували стопу й зараз він вже навчився ходити з протезом. На початку, як розказав Олексій Фокусу, було складно. Турбували фантомні болі та боліла нога. Завдяки зусиллям лікарів, нацгвардієць вже став на ноги і повноцінно переміщується містом. Реабілітація триває і захисник ходить до спеціалістів та у спортзал.

[ + – ] Олексій Щербина успішно проходить реабілітацію та вже звик до протезу Фото: Особистий архів Олексія Щербини

Спочатку було важко ходити з протезом, потрібно було звикнути до нових умов. Особливо труднощів доставляли сходи, які всюди нас оточують.

"На початку звикання до протезу завжди буде складно ходити. Після занять та між ними я користувався коляскою для пересування, щоб нога відпочивала та не боліла. Але ці всі болі з часом зникають і ходити у протезі комфортно та безболісно", — ділиться досвідом Олексій.

Нацгвардієць у бесіді з Фокусом неодноразово наголошує, що зараз він почуває себе добре. І єдина проблема у пересуванні містом нині є ожеледиця, бо слизько ходити. Завдяки лікарям сходи вже перестали бути такою великою перепоною. Щербина вважає, що багато чого залежить від самої людини. Дуже важливо не опускати руки й рухатись далі.

Та окрім поранень з частковою ампутацією одної кінцівки бувають ситуації, коли бійці втрачають обидві. В такому випадку ситуація складніша, адже доведеться пересуватись або на інвалідному візочку, або з протезами на обох ногах. А, окрім ампутацій, можуть бути проблеми із зором або зі слухом внаслідок різноманітних контузій та уламкових поранень. Згідно зі статистикою, в Україні близько трьох мільйонів людей з інвалідністю, які потребують змін у міській забудові.

Як відбудовувати українські міста?

Архітектор Микола Горохов наголошує, що відбудовувати українські міста треба буде вже з урахуванням доступності та безбарʼєрності. В цьому Україні допоможуть приклади Західної Європи та Північної Америки.

"І це стосується не лише доступності. Це і партисипація, нові підходи до озеленення, мобільності, міського дизайну і так далі. Власне, ці підходи вже давно існують і працюють в інших країнах. Нам лише потрібно буде їх реалізовувати у себе", — підсумував Микола Горохов.

[ + – ] Проєкт відбудови харківської Північної Салтівки від EgoHouse [ + – ] Проєкт відбудови харківської Північної Салтівки від EgoHouse [ + – ] Проєкт відбудови харківської Північної Салтівки від EgoHouse

Якщо одразу закласти у відбудову міст принципи доступності, то це суттєво зекономить гроші, бо не треба буде щось "допилювати" після відбудови. Тому важливо не тільки мати план відбудови, але й генеральний план розвитку українських міст на роки, а краще десятиліття наперед. Варто створювати конкурси із залученням західних студій, брати приклад із Західної Європи. В Україні вже є прогрес у доступності ще з 2014 року. Як відмічає архітектор Микола Горохов, в 2015 році тактильна розмітка й тротуари в один рівень з дорогою можна було побачити лише в центрі Києва. Зараз такими переходами в Україні вже нікого не здивувати.

Матеріал створено за підтримки проєкту "Освіта з Накипіло" та DW Akademie в Україні.