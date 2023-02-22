"Бавовна" на Донбассе, 1 млн "мобиков" в РФ и умные бомбы для ВСУ: главное за ночь 21 февраля

Фокус собрал главные события прошедшего вечера и ночи и информирует о том, что важного произошло в Украине и мире.

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Ночью по всей линии фронта слышали взрывы, президент Молдовы Майя Санду встретилась в Варшаве с Джо Байденом, в ЕС призвали Россию вернуться к ядерному соглашению ради мировой безопасности, Украина получит системы для создания бомб дальнего радиуса действия, а в России могут мобилизовать еще миллион человек. Фокус собрал главные события минувшей ночи.

Взрывы в Мариуполе и по всей линии фронта

В ночь на 22 февраля в Мариуполе раздалось около 12 взрывов. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, оккупантам пришлось задействовать авиацию и системы ПВО. Сообщается о том, что за ночь в оккупированном Мариуполе уничтожили вражеский склад БК в местном аэропорту и пункт базирования россиян.

Также местные каналы в Telegram сообщали о взрывах в городах Донецк, Макеевка, Харцызск, Дебальцево, Иловайск.

Встреча Байдена и Санду в Варшаве

21 февраля в Варшаве американский лидер Джо Байден встретился с президентом Молдовы Майей Санду. Байден подтвердил поддержку суверенитета этой страны на фоне угроз со стороны Российской Федерации.

Встреча произошла через несколько дней после того, как госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США "глубоко обеспокоены" попытками России дестабилизировать правительство Молдовы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля заявил, что украинская разведка располагает информацией о планах Кремля захватить Молдову. Глава государства отметил, что он передал все имеющиеся данные о намерениях РФ президенту Молдовы Майе Санду.

21 февраля премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе, чтобы перебросить свои войска для захвата власти в стране.

В ЕС призвали Россию вернуться к ядерному соглашению

21 февраля внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала призыв к Кремлю выполнять обязательства по новому договору о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений. В частности, Россию призвали предоставить доступ США для проведения инспекции своих ядерных арсеналов.

Кроме того, в ЕС выразили сожаление по поводу заявления президента Владимира Путина о приостановке участия РФ в договоре по сокращению ядерного вооружения. В Брюсселе считают, что ДСНВ вносит важнейший вклад в международную и европейскую безопасность.

США поставят Украине системы для создания управляемых бомб

Bloomberg со ссылкой на свои источники 21 февраля сообщил, что США поставляют Украине системы для создания бомб Jdam-ER дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства компании Boeing.

По данным журналистов, бомбы с такой системой могут поражать цели на расстоянии примерно в 72 километров. Примечательно, что Украина получит модифицированную версию для прямой атаки. Оружие будет направлено в рамках пакета на 1,85 млрд долларов. Отмечается, что комплекты Jdam используются ВВС и ВМС США и были проданы более чем в 26 стран.

Россия может мобилизовать еще 1 млн человек

Глава разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия способна мобилизовать на войну против Украины еще до одного миллиона граждан.

"Во многом ход войны оказался совсем не таким, как предполагали россияне и Запад. Сначала Москва думала, что возьмет Украину под контроль благодаря нескольким четким военным шагам, но это не сработало и дало украинцам большое ситуационное преимущество", — пояснил Каль.

Бруно Каль убежден в неготовности российского президента Владимира Путина садиться за стол переговоров. Сейчас он стремится максимально реализовать преимущества на поле боя, чтобы далее диктовать условия мира.