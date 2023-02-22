"Бавовна" на Донбасі, 1 млн "мобіків" у РФ і розумні бомби для ЗСУ: головне за ніч 21 лютого

Фокус зібрав головні події минулого вечора та ночі й інформує про те, що важливого сталося в Україні та світі.

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Вночі по всій лінії фронту чули вибухи, президентка Молдови Майя Санду зустрілася у Варшаві з Джо Байденом, у ЄС закликали Росію повернутися до ядерної угоди заради світової безпеки, Україна отримає системи для створення бомб дальнього радіусу дії, а в Росії можуть мобілізувати ще мільйон людей. Фокус зібрав головні події минулої ночі.

Вибухи в Маріуполі та по всій лінії фронту

У ніч на 22 лютого в Маріуполі пролунало близько 12 вибухів. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, окупантам довелося задіяти авіацію та системи ППО. Повідомляється, що за ніч в окупованому Маріуполі знищили ворожий склад БК у місцевому аеропорту та пункт базування росіян.

Також місцеві канали в Telegram повідомляли про вибухи у містах Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Дебальцеве, Іловайськ.

Зустріч Байдена та Санду у Варшаві

21 лютого у Варшаві американський лідер Джо Байден зустрівся з президенткою Молдови Майєю Санду. Байден підтвердив підтримку суверенітету цієї країни на тлі загроз із боку Російської Федерації.

Зустріч відбулася за кілька днів після того, як держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США "глибоко стурбовані" спробами Росії дестабілізувати уряд Молдови.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 лютого заявив, що українська розвідка має інформацію про плани Кремля захопити Молдову. Глава держави зазначив, що він передав усі наявні дані про наміри РФ президентці Молдови Майї Санду.

21 лютого прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, щоб перекинути свої війська для захоплення влади в країні.

У ЄС закликали Росію повернутися до ядерної угоди

21 лютого зовнішньополітична служба Євросоюзу опублікувала заклик до Кремля виконувати зобов'язання за новим договором про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Зокрема, Росію закликали надати доступ США до проведення інспекції своїх ядерних арсеналів.

Крім того, в ЄС висловили жаль щодо заяви президента Володимира Путіна про зупинення участі РФ у договорі зі скорочення ядерного озброєння. У Брюсселі вважають, що ДСНО робить найважливіший внесок у міжнародну та європейську безпеку.

США постачатимуть Україні системи для створення керованих бомб

Bloomberg із посиланням на свої джерела 21 лютого повідомив, що США постачають Україні системи для створення бомб Jdam-ER далекого радіусу дії з GPS-наведенням виробництва компанії Boeing.

За даними журналістів, бомби з такою системою можуть уражати цілі на відстані приблизно 72 кілометри. Цікаво, що Україна отримає модифіковану версію для прямої атаки. Зброя буде спрямована в межах пакету на 1,85 млрд доларів. Зазначається, що комплекти Jdam використовуються ВПС та ВМС США й були продані більш ніж у 26 країнах.

Росія може мобілізувати ще 1 млн осіб

Глава розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що Росія спроможна мобілізувати на війну проти України ще до одного мільйона громадян.

"Багато в чому хід війни виявився зовсім не таким, як припускали росіяни та Захід. Спочатку Москва думала, що візьме Україну під контроль завдяки кільком чітким військовим крокам, але це не спрацювало й дало українцям велику ситуаційну перевагу", — пояснив Каль.

Бруно Каль переконаний у неготовності російського президента Володимира Путіна сідати за стіл переговорів. Зараз він прагне максимально реалізувати переваги на полі бою, щоби далі диктувати умови світу.